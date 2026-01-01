Wallabag is een zelfgehoste 'lees-het-later'-applicatie die webartikelen opslaat en advertenties, navigatie en rommel verwijdert, waarbij alleen de tekst en afbeeldingen worden gepresenteerd voor een schone, gerichte leeservaring. Het werkt als een privéalternatief voor Pocket en Instapaper met volledige offline ondersteuning.

Wallabag zelf hosten op een VPS betekent dat je leeslijst en artikelarchief op je eigen infrastructuur worden opgeslagen, zonder toegang van derden. Browserextensies voor Chrome en Firefox maken het opslaan van artikelen met één klik mogelijk, terwijl mobiele apps voor iOS en Android offline lezen onderweg mogelijk maken. Importeren vanuit Pocket en Instapaper maakt migratie eenvoudig.