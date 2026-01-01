Implementeer Wallabag met één klik.
Zelf-gehoste lees-later-dienst die webartikelen opslaat en opschoont voor afleidingsvrij offline lezen.
Kies een VPS-plan voor Wallabag
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Wallabag kunt bouwen
Wallabag is een zelfgehoste 'lees-het-later'-applicatie die webartikelen opslaat en advertenties, navigatie en rommel verwijdert, waarbij alleen de tekst en afbeeldingen worden gepresenteerd voor een schone, gerichte leeservaring. Het werkt als een privéalternatief voor Pocket en Instapaper met volledige offline ondersteuning.
Wallabag zelf hosten op een VPS betekent dat je leeslijst en artikelarchief op je eigen infrastructuur worden opgeslagen, zonder toegang van derden. Browserextensies voor Chrome en Firefox maken het opslaan van artikelen met één klik mogelijk, terwijl mobiele apps voor iOS en Android offline lezen onderweg mogelijk maken. Importeren vanuit Pocket en Instapaper maakt migratie eenvoudig.
Belangrijkste kenmerken van Wallabag
Overzichtelijk artikellezen
Wallabag extraheert artikelinhoud en verwijdert advertenties, navigatie en afleidingen voor een schone, gerichte leeservaring.
Offline toegang
Opgeslagen artikelen synchroniseren met mobiele apps voor iOS en Android, waardoor je kunt lezen zonder internetverbinding.
Browserextensies
Sla artikelen van Chrome en Firefox op met één klik met behulp van de officiële Wallabag browserextensie.
Tagging en zoeken
Organiseer opgeslagen artikelen met tags en vind direct alles met behulp van full-text zoeken in je hele leesarchief.
Importeren vanuit Pocket
Migreer je bestaande leeslijst van Pocket of Instapaper naar Wallabag zonder opgeslagen artikelen te verliezen.
Waarom Wallabag op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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