Implementeer Miniflux met een één-klik-installatie.
Minimalistische open-source RSS-lezer gebouwd in Go voor snelle, afleidingsvrije feedconsumptie.
Kies een VPS-plan voor Miniflux
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Miniflux kunt bouwen
Miniflux is een minimalistische, eigenzinnige RSS-feedlezer die is ontworpen rond één principe: ga uit de weg en laat je lezen. Gebouwd in Go en ondersteund door PostgreSQL, verwerkt het RSS-, Atom-, RDF- en JSON-feeds via een schone, toetsenbordgestuurde interface zonder overbodige ballast of onnodige complexiteit. Met meer dan 7.000 GitHub-sterren heeft het een trouwe aanhang gekregen onder ontwikkelaars en privacybewuste gebruikers die snelheid willen zonder rommel.
Door Miniflux zelf te hosten, blijven je abonnementslijst en leesgewoonten volledig privé. Er zijn geen trackers van derden, geen gedragsprofilering en geen dienst die kan worden stopgezet of achter een betaalmuur kan verdwijnen. Je bent eigenaar van je feeds, je artikelen en je leesgeschiedenis.
Belangrijkste kenmerken van Miniflux
Voltekst-scraping
Haalt complete artikelen op uit feeds die alleen samenvattingen publiceren, zodat je altijd de volledige inhoud leest zonder de interface te verlaten.
Toetsenbordnavigatie
Uitgebreide toetsenbordsnelkoppelingen laten je navigeren door feeds, artikelen als gelezen markeren en links openen zonder de muis aan te raken.
Laterleesintegraties
Verstuurt artikelen naar Pocket, Wallabag, Instapaper en Pinboard met één actie voor later offline lezen.
Client-API van derden
Fever en Google Reader compatibele API's laten populaire mobiele apps zoals Reeder en NetNewsWire verbinding maken met je zelf-gehoste instantie.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker krijgt een eigen onafhankelijke feedlijst, leesstatus en instellingen op één gedeelde serverinstantie.
Waarom Miniflux op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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