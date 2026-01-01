Miniflux is een minimalistische, eigenzinnige RSS-feedlezer die is ontworpen rond één principe: ga uit de weg en laat je lezen. Gebouwd in Go en ondersteund door PostgreSQL, verwerkt het RSS-, Atom-, RDF- en JSON-feeds via een schone, toetsenbordgestuurde interface zonder overbodige ballast of onnodige complexiteit. Met meer dan 7.000 GitHub-sterren heeft het een trouwe aanhang gekregen onder ontwikkelaars en privacybewuste gebruikers die snelheid willen zonder rommel.

Door Miniflux zelf te hosten, blijven je abonnementslijst en leesgewoonten volledig privé. Er zijn geen trackers van derden, geen gedragsprofilering en geen dienst die kan worden stopgezet of achter een betaalmuur kan verdwijnen. Je bent eigenaar van je feeds, je artikelen en je leesgeschiedenis.