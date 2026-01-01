Implementeer Daptin met één-klik-installatie.
Open-source headless CMS dat elk datamodel blootstelt via automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's.
Kies een VPS-plan voor Daptin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Daptin kunt bouwen
Daptin is een open-source backend-as-a-service die elk datamodel omzet in een complete REST- en GraphQL-API, met ingebouwde gebruikersauthenticatie, op rollen gebaseerde machtigingen en statusmachines.
In plaats van endpoint-handlers te schrijven, definieer je entiteiten en relaties in YAML of JSON, en Daptin genereert automatisch de volledige CRUD-interface, het dashboard en de OpenAPI-specificatie.
Door Daptin zelf te hosten op je eigen VPS houd je gebruikersgegevens, OAuth-referenties en geüploade activa volledig onder je controle, zonder kosten per verzoek. De single-binary implementatie omvat ingebouwde ondersteuning voor SQLite, PostgreSQL en MySQL, plus rclone-gestuurde opslagadapters voor cloud-gesynchroniseerde bestandskolommen en geïntegreerde marketplace-pakketten voor het selectief inschakelen van functies.
Belangrijkste kenmerken van Daptin
Auto-gegenereerde API's
Definieer entiteiten in YAML of JSON en Daptin stelt direct REST-eindpunten, een GraphQL-schema en een OpenAPI-specificatie beschikbaar — geen handlercode vereist.
Multidatabase backend
Draai dezelfde Daptin-instantie tegen SQLite voor een snelle start, of schaal op naar PostgreSQL en MySQL zonder één enkele regel modeldefinities te wijzigen.
Authenticatie en machtigingen
Ingebouwd gebruikersbeheer, OAuth2 sociale login, JWT-autorisatie en fijnmazige machtigingen per rij nemen de noodzaak weg voor een afzonderlijke identiteitsservice.
Acties en toestandsmachines
Modelleer bedrijfsworkflows direct in Daptin met behulp van actieketens en eindige-toestandsmachines, ter vervanging van aangepaste servercode voor typische CRUD-orkestratie.
Cloudopslag synchronisatie
Assetkolommen slaan bestanden op via rclone-gebaseerde providers, waarmee je uploads direct kunt synchroniseren naar S3, Google Drive, Dropbox en tientallen andere back-ends.
Waarom Daptin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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