Daptin is een open-source backend-as-a-service die elk datamodel omzet in een complete REST- en GraphQL-API, met ingebouwde gebruikersauthenticatie, op rollen gebaseerde machtigingen en statusmachines.

In plaats van endpoint-handlers te schrijven, definieer je entiteiten en relaties in YAML of JSON, en Daptin genereert automatisch de volledige CRUD-interface, het dashboard en de OpenAPI-specificatie.

Door Daptin zelf te hosten op je eigen VPS houd je gebruikersgegevens, OAuth-referenties en geüploade activa volledig onder je controle, zonder kosten per verzoek. De single-binary implementatie omvat ingebouwde ondersteuning voor SQLite, PostgreSQL en MySQL, plus rclone-gestuurde opslagadapters voor cloud-gesynchroniseerde bestandskolommen en geïntegreerde marketplace-pakketten voor het selectief inschakelen van functies.