Tot wel 69% korting op Mitra

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Lichtgewicht op Rust gebaseerd gefedereerd sociaal netwerk met volledige Mastodon API-compatibiliteit en een kleine geheugenvoetafdruk.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Mitra kunt bouwen

Mitra is een open-source gefedereerd microbloggingplatform, geschreven in Rust, dat verbinding maakt met het bredere Fediverse via het ActivityPub-protocol. Met een geheugenvoetafdruk van minder dan 50 MB draait het comfortabel op de kleinste VPS-abonnementen, terwijl het samenwerkt met Mastodon, Pleroma, Misskey en andere gefedereerde netwerken. Omdat Mitra de Mastodon-API implementeert, werkt elke populaire Mastodon-client direct.

Door Mitra zelf te hosten op jouw eigen VPS houd je jouw social graph, berichten en abonnegegevens volledig onder jouw controle — geen algoritmische feeds, geen reclame en geen platform van derden dat de regels bepaalt. Jij bepaalt het registratiebeleid, de moderatieaanpak en de federatieomvang voor jouw community.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Mitra

Kleine geheugenvoetafdruk

Draait in minder dan 50 MB RAM, waardoor het de lichtste gefedereerde sociale server is die beschikbaar is en ideaal voor kleine VPS-implementaties.

Mastodon API-compatibel

Werkt met vrijwel elke bestaande Mastodon clientapp op web, desktop, Android en iOS zonder aanpassing.

ActivityPub-federatie

Maakt verbinding met duizenden fediverse-instanties, zodat gebruikers accounts kunnen volgen op Mastodon, Pleroma, Misskey en andere platforms.

Ingebouwde abonnementen

Native betaalde contentabonnementen die in Monero worden afgerekend, laten makers hun werk te gelde maken zonder externe betalingsverwerkers.

Accountmigratie

Gebruikers kunnen hun identiteit en volgers naar een andere server verplaatsen, waardoor ze niet vastzitten aan één enkele instantie.

Tor- en I2P-ondersteuning

Federatie via Tor en I2P standaard voor privacygerichte gemeenschappen en onion-gerouteerde instanties.

Waarom Mitra op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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