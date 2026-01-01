Implementeer Mitra met één-klik-installatie.
Lichtgewicht op Rust gebaseerd gefedereerd sociaal netwerk met volledige Mastodon API-compatibiliteit en een kleine geheugenvoetafdruk.
Kies een VPS-plan voor Mitra
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mitra kunt bouwen
Mitra is een open-source gefedereerd microbloggingplatform, geschreven in Rust, dat verbinding maakt met het bredere Fediverse via het ActivityPub-protocol. Met een geheugenvoetafdruk van minder dan 50 MB draait het comfortabel op de kleinste VPS-abonnementen, terwijl het samenwerkt met Mastodon, Pleroma, Misskey en andere gefedereerde netwerken. Omdat Mitra de Mastodon-API implementeert, werkt elke populaire Mastodon-client direct.
Door Mitra zelf te hosten op jouw eigen VPS houd je jouw social graph, berichten en abonnegegevens volledig onder jouw controle — geen algoritmische feeds, geen reclame en geen platform van derden dat de regels bepaalt. Jij bepaalt het registratiebeleid, de moderatieaanpak en de federatieomvang voor jouw community.
Belangrijkste kenmerken van Mitra
Kleine geheugenvoetafdruk
Draait in minder dan 50 MB RAM, waardoor het de lichtste gefedereerde sociale server is die beschikbaar is en ideaal voor kleine VPS-implementaties.
Mastodon API-compatibel
Werkt met vrijwel elke bestaande Mastodon clientapp op web, desktop, Android en iOS zonder aanpassing.
ActivityPub-federatie
Maakt verbinding met duizenden fediverse-instanties, zodat gebruikers accounts kunnen volgen op Mastodon, Pleroma, Misskey en andere platforms.
Ingebouwde abonnementen
Native betaalde contentabonnementen die in Monero worden afgerekend, laten makers hun werk te gelde maken zonder externe betalingsverwerkers.
Accountmigratie
Gebruikers kunnen hun identiteit en volgers naar een andere server verplaatsen, waardoor ze niet vastzitten aan één enkele instantie.
Tor- en I2P-ondersteuning
Federatie via Tor en I2P standaard voor privacygerichte gemeenschappen en onion-gerouteerde instanties.
Waarom Mitra op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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