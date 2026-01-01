Restreamer is een open-source live videostreaming-server, ontwikkeld door datarhei, die enterprise-grade streamingmogelijkheden biedt via een toegankelijke webinterface. Het ontvangt video van webcams, IP-camera's en live feeds, converteert tussen RTMP-, HLS-, SRT- en WebRTC-protocollen, en distribueert tegelijkertijd naar meerdere platforms — YouTube, Twitch, Facebook Live, of elke aangepaste RTMP-bestemming — vanuit één bron.

Zelf Restreamer hosten elimineert de maandelijkse kosten van commerciële multi-streamingservices en houdt videofeeds volledig buiten platforms van derden, wat belangrijk is voor vertrouwelijke uitzendingen zoals interne trainingen, privé-evenementen of aankondigingen vóór de release. Toegewijde VPS-bandbreedte zorgt voor stabiele bitrates en consistente streamingkwaliteit die shared hosting-omgevingen niet kunnen garanderen.