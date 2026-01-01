Implementeer Restreamer met één-klik installatie.
Open source livestreamingserver die video van elke bron opneemt en tegelijkertijd doorstuurt naar YouTube, Twitch en aangepaste RTMP-eindpunten.
Kies een VPS-plan voor Restreamer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Restreamer kunt bouwen
Restreamer is een open-source live videostreaming-server, ontwikkeld door datarhei, die enterprise-grade streamingmogelijkheden biedt via een toegankelijke webinterface. Het ontvangt video van webcams, IP-camera's en live feeds, converteert tussen RTMP-, HLS-, SRT- en WebRTC-protocollen, en distribueert tegelijkertijd naar meerdere platforms — YouTube, Twitch, Facebook Live, of elke aangepaste RTMP-bestemming — vanuit één bron.
Zelf Restreamer hosten elimineert de maandelijkse kosten van commerciële multi-streamingservices en houdt videofeeds volledig buiten platforms van derden, wat belangrijk is voor vertrouwelijke uitzendingen zoals interne trainingen, privé-evenementen of aankondigingen vóór de release. Toegewijde VPS-bandbreedte zorgt voor stabiele bitrates en consistente streamingkwaliteit die shared hosting-omgevingen niet kunnen garanderen.
Belangrijkste kenmerken van Restreamer
Multiplatform Streaming
Stuur één videobron tegelijkertijd naar YouTube, Twitch, Facebook Live en aangepaste RTMP-eindpunten zonder meerdere encoder-instanties uit te voeren.
Protocolconversie
Accepteer RTMP, SRT of andere ingestformaten en output HLS, WebRTC of RTMP, zodat elk kijkersapparaat of platform je stream kan ontvangen.
Automatische herverbinding
Verwerkt netwerkonderbrekingen en brononderbrekingen zonder handmatige tussenkomst, waardoor uitzendingen blijven draaien tijdens tijdelijke storingen.
Webgebaseerd beheer
Configureer bronnen, bestemmingen en coderingsinstellingen via een browserinterface, zonder kennis van de opdrachtregel of complexe installatie van streamingsoftware.
Streamopname
Archiveer live-uitzendingen direct naar permanente opslag voor herhaling na afloop, naleving van bewaarplichten of hergebruik van content, zonder extra diensten.
Waarom Restreamer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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