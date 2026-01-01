Implementeer TimeTagger met één-klik-installatie.
Privacy-gerichte persoonlijke tijdtracker met een interactieve tijdlijn, tags, rapporten en een ingebouwde Pomodoro-workflow.
Kies een VPS-plan voor TimeTagger
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met TimeTagger kunt bouwen
TimeTagger is een open-source webgebaseerde tijdregistratie, gebouwd rond een interactieve tijdlijn en een tag-gestuurde workflow in plaats van rigide projecthiërarchieën. Ontworpen voor freelancers, consultants en individuen die per uur factureren, vervangt het logge urenregistratiesoftware door een snelle, toetsenbordvriendelijke gebruikersinterface die in elke moderne browser draait en synchroniseert tussen apparaten.
TimeTagger zelf hosten op je eigen VPS houdt elke geregistreerde minuut, klanttag en factuurexport onder jouw controle — geen SaaS van derden die je facturatiegeschiedenis gijzelt, geen kosten per gebruiker en geen risico dat een account wordt gesloten tijdens een drukke week.
Belangrijkste kenmerken van TimeTagger
Interactieve Tijdlijn
Visualiseer je dag op een inzoombaar tijdlijn waar je records kunt slepen, het formaat kunt wijzigen en splitsen om exact weer te geven hoe het werk is gedaan.
Labelgebaseerde tracking
Sla rigide projectstructuren over en label werk met vrije-vorm tags, zodat hetzelfde record tegelijkertijd kan behoren tot een klant, een taak en een facturatiecode.
PDF- en CSV-rapporten
Genereer gefilterde rapporten op tag, periode of doel en exporteer ze als PDF of CSV voor facturatie, boekhouding en teamupdates.
Doelstellingen en Pomodoro
Stel dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse uurtargets in en voer gerichte Pomodoro-sessies direct in de tracker uit — geen extra apps nodig.
Cross-device synchronisatie
Volg vanaf je desktop, tablet of telefoon met de responsieve web-UI en elke wijziging wordt automatisch gesynchroniseerd naar je zelfgehoste server.
Privacydesign
Alle gegevens staan in een lokale SQLite-database op jouw VPS, dus klantnamen, uren en factureringsgegevens bereiken nooit een externe cloud.
Waarom TimeTagger op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
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