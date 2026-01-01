TimeTagger is een open-source webgebaseerde tijdregistratie, gebouwd rond een interactieve tijdlijn en een tag-gestuurde workflow in plaats van rigide projecthiërarchieën. Ontworpen voor freelancers, consultants en individuen die per uur factureren, vervangt het logge urenregistratiesoftware door een snelle, toetsenbordvriendelijke gebruikersinterface die in elke moderne browser draait en synchroniseert tussen apparaten.

TimeTagger zelf hosten op je eigen VPS houdt elke geregistreerde minuut, klanttag en factuurexport onder jouw controle — geen SaaS van derden die je facturatiegeschiedenis gijzelt, geen kosten per gebruiker en geen risico dat een account wordt gesloten tijdens een drukke week.