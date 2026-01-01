Implementeer Joplin Server met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste synchronisatiebackend voor Joplin, waarbij je notities en bijlagen privé blijven op al je apparaten.
Kies een VPS-plan voor Joplin Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Joplin Server kunt bouwen
Joplin Server is de zelf-gehoste synchronisatiebackend voor de populaire open-source Joplin notitie-app. Het biedt een veilige, privéhub voor het synchroniseren van notities, to-do's, notitieboeken en bijlagen op desktop-, mobiele en terminalclients — zonder afhankelijk te zijn van cloudservices van derden zoals Dropbox of OneDrive.
Joplin Server hosten op je eigen VPS betekent dat je persoonlijke kennisbank volledig onder jouw controle blijft. Je stelt de opslaglimieten in, definieert back-upbeleid en kiest of je end-to-end-encryptie wilt inschakelen — geen abonnementskosten, geen datamining en geen platformlock-in.
Belangrijkste kenmerken van Joplin Server
Privénotitie synchroniseren
Synchroniseer notities, notitieboeken en bijlagen op al je apparaten via je eigen server, zonder dat een cloudservice van derden je gegevens beheert.
End-to-end encryptie
Bescherm notitie-inhoud met client-side encryptie, zodat alleen jij je notities kunt lezen — zelfs de server ziet de platte tekst nooit.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak aparte accounts voor familieleden of collega's, elk met hun eigen notitiecollectie en configureerbare opslagquota's.
Notitie delen
Deel individuele notities of notitieboeken met andere Joplin Server-gebruikers en beheer toegangsrechten rechtstreeks vanuit de clientapps.
Alle Cliëntplatforms
Verbind Joplin-clients op Windows, macOS, Linux, iOS en Android — elk apparaat synchroniseert met dezelfde server via het standaard Joplin-synchronisatieprotocol.
Waarom Joplin Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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