Posterr is een open-source Node.js-applicatie die de digitale posterborden nabootst die je vindt in bioscoopfoyers. Het leest de live status van je Plex Media Server en toont de momenteel afgespeelde titel, on-demand keuzes uit geselecteerde bibliotheken en binnenkort verwachte releases die zijn opgehaald uit Sonarr, Radarr en Readarr.

Door Posterr zelf te hosten op een VPS blijft het scherm altijd beschikbaar vanaf elke browser, telefoon, tablet, Fire Stick of aan de muur gemonteerd scherm — zonder dat een thuiscomputer aan hoeft te staan. Het maakt verbinding met Plex en de arr-stack via het netwerk, dus het werkt, ongeacht of je mediadiensten op dezelfde VPS of op een externe thuisserver draaien.