Implementeer Posterr met één klik.
Digitale 'nu draaiende' posterborden die elke browser verandert in een weergave in bioscoopstijl voor Plex-bibliotheken.
Kies een VPS-plan voor Posterr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Posterr kunt bouwen
Posterr is een open-source Node.js-applicatie die de digitale posterborden nabootst die je vindt in bioscoopfoyers. Het leest de live status van je Plex Media Server en toont de momenteel afgespeelde titel, on-demand keuzes uit geselecteerde bibliotheken en binnenkort verwachte releases die zijn opgehaald uit Sonarr, Radarr en Readarr.
Door Posterr zelf te hosten op een VPS blijft het scherm altijd beschikbaar vanaf elke browser, telefoon, tablet, Fire Stick of aan de muur gemonteerd scherm — zonder dat een thuiscomputer aan hoeft te staan. Het maakt verbinding met Plex en de arr-stack via het netwerk, dus het werkt, ongeacht of je mediadiensten op dezelfde VPS of op een externe thuisserver draaien.
Belangrijkste kenmerken van Posterr
Nu afspelen-weergave
Toont live film-, tv- en muziekposters met speelduur, studio, leeftijdsclassificatie en een transcode-bewuste voortgangsbalk.
Binnenkort beschikbaar dia's
Haalt aankomende films op van Radarr, afleveringen en seizoenspremières van Sonarr, en nieuwe boeken van Readarr.
On-demand bibliotheekkeuzes
Wisselt willekeurige titels af uit geselecteerde Plex-bibliotheken, zodat het scherm interessant blijft, zelfs wanneer er niets wordt gestreamd.
Klaar voor meerdere schermen
Schaalt automatisch van 320px tot 4K, ondersteunt staande of liggende weergave, en bevat een slaaptimer met CEC-monitorbesturing.
Aangepaste dia's en thema's
Voeg je eigen afbeeldingen, achtergrondafbeeldingen en thema's toe, of sluit externe webpagina's in als extra roterende dia's.
Trivia en Awtrix
Speel een ingebouwde filmquiz tussen dia's en toon de huidige afspeelgegevens op Awtrix LED-matrixdisplays.
Waarom Posterr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.