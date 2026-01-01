Implementeer OpenPanel met één klik installatie.
Privacy-eerst open source productanalyse met gebeurtenistracking, gebruikersfunnels, sessiereplay en realtime dashboards.
Kies een VPS-plan voor OpenPanel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenPanel kunt bouwen
OpenPanel is een zelfgehost analyseplatform gebouwd voor productteams die inzichten met de diepgang van Mixpanel willen, zonder SaaS-prijzen of blootstelling van gegevens aan derden. Het volgt aangepaste gebeurtenissen, bouwt gebruikersprofielen op en levert realtime dashboards die trechters, cohorten, A/B-testresultaten en sessieherhalingen omvatten — allemaal vanuit één interface.
Door te implementeren op je eigen VPS heb je ruwe gebeurtenisgegevens volledig onder controle. Er zijn geen kosten per gebeurtenis, geen bemonsteringslimieten en geen noodzaak om gebruikersgegevens via externe diensten te routeren. ClickHouse drijft de analyse-backend aan, zodat dashboards responsief blijven naarmate je gebeurtenisvolume groeit.
Belangrijkste kenmerken van OpenPanel
Realtime dashboards
Bekijk live evenementstreams en belangrijke productstatistieken direct, zonder vertraging tussen gebruikersacties en dashboardupdates.
Trechteranalyse
Definieer meerstaps conversietrechters om precies te identificeren waar gebruikers afhaken in je producttrajecten.
Sessieherhaling
Neem individuele gebruikerssessies op en speel ze opnieuw af met ingebouwde privacycontroles om gevoelige invoervelden te maskeren.
Cohort en retentie
Groepeer gebruikers op basis van gedeeld gedrag of kenmerken en meet hoe de betrokkenheid verandert over verschillende tijdsperioden.
A/B-testen
Volg experimentvarianten direct in OpenPanel om de conversie-impact te meten zonder externe experimentatietools.
Cookieloze tracking
Vingerafdrukvrije, cookieloze gebeurtenistracking houdt je analyses AVG-conform zonder dat er cookie-toestemmingsbanners nodig zijn.
Waarom OpenPanel op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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