OpenPanel is een zelfgehost analyseplatform gebouwd voor productteams die inzichten met de diepgang van Mixpanel willen, zonder SaaS-prijzen of blootstelling van gegevens aan derden. Het volgt aangepaste gebeurtenissen, bouwt gebruikersprofielen op en levert realtime dashboards die trechters, cohorten, A/B-testresultaten en sessieherhalingen omvatten — allemaal vanuit één interface.

Door te implementeren op je eigen VPS heb je ruwe gebeurtenisgegevens volledig onder controle. Er zijn geen kosten per gebeurtenis, geen bemonsteringslimieten en geen noodzaak om gebruikersgegevens via externe diensten te routeren. ClickHouse drijft de analyse-backend aan, zodat dashboards responsief blijven naarmate je gebeurtenisvolume groeit.