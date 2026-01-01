Redpanda Console is een open-source web-UI, gebouwd door Redpanda Data voor het inspecteren en beheren van Kafka-compatibele streamingclusters. Het toont topics, partities, offsets, consumentengroepen, schema's, ACL's en live berichtpayloads via één enkele interface, met ingebouwde ondersteuning voor JSON-, Avro-, Protobuf- en MessagePack-decodering.

Deze implementatie met één klik levert Console samen met een ingebouwde Redpanda-broker, zodat je een werkend Kafka-API-eindpunt, Schema Registry en Admin API krijgt zodra de container start. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt eventdata, klantpayloads en streammetadata volledig onder jouw controle, zonder SaaS-kosten per broker.