Implementeer Redpanda Console met één-klik-installatie.
Ontwikkelaarsvriendelijke web-UI voor het beheren van Kafka- en Redpanda-clusters, topics, consumentengroepen en live berichtenstromen.
Kies een VPS-plan voor Redpanda Console
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Redpanda Console kunt bouwen
Redpanda Console is een open-source web-UI, gebouwd door Redpanda Data voor het inspecteren en beheren van Kafka-compatibele streamingclusters. Het toont topics, partities, offsets, consumentengroepen, schema's, ACL's en live berichtpayloads via één enkele interface, met ingebouwde ondersteuning voor JSON-, Avro-, Protobuf- en MessagePack-decodering.
Deze implementatie met één klik levert Console samen met een ingebouwde Redpanda-broker, zodat je een werkend Kafka-API-eindpunt, Schema Registry en Admin API krijgt zodra de container start. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt eventdata, klantpayloads en streammetadata volledig onder jouw controle, zonder SaaS-kosten per broker.
Belangrijkste kenmerken van Redpanda Console
Live berichtviewer
Stream records van elk topic in realtime met tijdreizen, zoeken en decodering per veld voor JSON-, Avro- en Protobuf-payloads.
Onderwerpbeheer
Onderwerpen maken, configureren en verwijderen, retentie- en partitie-instellingen bewerken en testberichten rechtstreeks vanuit de browser produceren.
Inzichten in consumentengroepen
Inspecteer groepsleden, achterstand per partitie en offsets, zodat je vastgelopen consumenten kunt debuggen zonder door CLI-tools te hoeven graven.
Schema Registry ingebouwd
Blader door Avro-, JSON Schema- en Protobuf-onderwerpen, bekijk de versiegeschiedenis en controleer de compatibiliteit voordat je wijzigingen doorvoert.
Ingebedde Redpanda-broker
Wordt geleverd met een volledig geconfigureerde Redpanda broker die de Kafka API, Schema Registry en Admin API beschikbaar stelt voor direct testen.
Kafka API-compatibel
Verbind Console met elke externe Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- of Redpanda-cluster door deze te richten op je bestaande brokers.
Waarom Redpanda Console op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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