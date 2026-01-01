Implementeer Zulip met één-klik-installatie.
Open source teamchatplatform met georganiseerde onderwerpgerichte discussies, gebouwd voor gerichte en asynchrone teamcommunicatie.
Kies een VPS-plan voor Zulip
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zulip kunt bouwen
Zulip is een krachtig open source teamchatplatform dat elk gesprek organiseert in onderwerpen binnen kanalen, waardoor het fundamenteel verschilt van tools met platte kanalen. In plaats van een ongedifferentieerde stroom berichten, behoort elk gesprek tot een benoemd onderwerp — waardoor teamleden selectief kunnen bijlezen, asynchroon kunnen reageren en eerdere beslissingen kunnen terugvinden zonder eindeloos te scrollen.
Zulip zelf hosten op je eigen VPS geeft je team volledige controle over communicatiegegevens, berichtgeschiedenis en integraties. Zulip ondersteunt meer dan 100 integraties met ontwikkelings- en productiviteitstools, en levert native mobiele en desktop-apps voor alle belangrijke platforms.
Belangrijkste kenmerken van Zulip
Onderwerpketens
Elk bericht behoort tot een benoemd onderwerp binnen een kanaal, waardoor gesprekken georganiseerd en gemakkelijk te volgen blijven, zelfs in teams met veel verkeer.
Krachtige fulltextzoekfunctie
Zoek in de hele berichtgeschiedenis, inclusief bestanden en links, om direct elk eerder gesprek of besluit te vinden.
100+ integraties
Ingebouwde integraties met GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry en meer brengen context direct in jouw teamkanalen.
Native apps
Mobiele apps voor iOS en Android, plus desktopapps voor Windows, macOS en Linux, houden je team verbonden op elk apparaat.
Toetsenbordgestuurde werkstroom
Uitgebreide toetsenbordcombinaties en een afleidingsvrije interface laten ervaren gebruikers volledig zonder muis navigeren en berichten beantwoorden.
Waarom Zulip op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
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