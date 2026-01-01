Cypht is een modulaire, open-source webmailclient, ontworpen voor eenvoud en snelheid. In tegenstelling tot zware webmailoplossingen, voegt Cypht meerdere IMAP- en POP3-e-mailaccounts samen met RSS/Atom-nieuwsfeeds in één uniforme inboxweergave — waardoor je een compleet beeld krijgt van je communicatie zonder te hoeven schakelen tussen services.

Gebouwd op PHP met een Alpine Linux-basis, draait Cypht efficiënt op bescheiden hardware en slaat het gebruikersconfiguratie op in een database voor betrouwbare multi-user implementaties. De modulegebaseerde architectuur betekent dat je alleen de functies laadt die je nodig hebt, waardoor de interface schoon blijft en de voetafdruk klein.