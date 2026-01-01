Implementeer Cypht met één klik.
Lichtgewicht, open source webmailclient die meerdere e-mailaccounts en nieuwsfeeds verenigt in één snelle interface.
Kies een VPS-plan voor Cypht
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cypht kunt bouwen
Cypht is een modulaire, open-source webmailclient, ontworpen voor eenvoud en snelheid. In tegenstelling tot zware webmailoplossingen, voegt Cypht meerdere IMAP- en POP3-e-mailaccounts samen met RSS/Atom-nieuwsfeeds in één uniforme inboxweergave — waardoor je een compleet beeld krijgt van je communicatie zonder te hoeven schakelen tussen services.
Gebouwd op PHP met een Alpine Linux-basis, draait Cypht efficiënt op bescheiden hardware en slaat het gebruikersconfiguratie op in een database voor betrouwbare multi-user implementaties. De modulegebaseerde architectuur betekent dat je alleen de functies laadt die je nodig hebt, waardoor de interface schoon blijft en de voetafdruk klein.
Belangrijkste kenmerken van Cypht
Multi-account-aggregatie
Koppel meerdere IMAP- en POP3-e-mailaccounts in één uniforme inboxweergave voor sneller e-mailbeheer.
Nieuwsfeedintegratie
Combineer e-mail en RSS/Atom nieuwsfeeds in één interface, waardoor je minder apps nodig hebt om op de hoogte te blijven.
Modulaire architectuur
Schakel alleen de modules in die je nodig hebt — contacten, agenda's, IMAP-mappen, sievefilters en meer — waardoor de UI slank blijft.
Database-ondersteunde sessies
Slaat gebruikersconfiguratie en sessies op in MariaDB voor betrouwbare, schaalbare multi-user implementaties.
Lichtgewicht voetafdruk
Draait op Alpine Linux met Nginx en PHP gebundeld in één enkele ~290 MB image, die minimale VPS-bronnen vereist.
Waarom Cypht op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.