Cockpit is een modern headless contentmanagementsysteem, gebouwd voor de workflows van ontwikkelaars. Het biedt een schone, intuïtieve interface voor het definiëren van contenttypes, collecties en singletons, en genereert vervolgens automatisch RESTful en GraphQL API's voor elk contentmodel — zonder dat er aangepaste API-code nodig is. De geringe omvang zorgt voor snellere implementaties en een lager resourceverbruik vergeleken met traditionele CMS-platforms.

Cockpit zelf hosten op je VPS houdt redactionele content, gebruikersgegevens en API-tokens binnen je eigen infrastructuur. Je behoudt volledige controle over API-ratelimits, authenticatie en opslag, terwijl je content levert aan elk front-end framework — React, Vue, Angular, mobiele apps, of statische sitegeneratoren zoals Next.js en Gatsby.