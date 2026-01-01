Implementeer Cockpit CMS met een één-klik-installatie.
Lichtgewicht API-first headless CMS voor ontwikkelaars die flexibele contentmodellering nodig hebben zonder de overhead van een monolithisch CMS.
Kies een VPS-plan voor Cockpit CMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cockpit CMS kunt bouwen
Cockpit is een modern headless contentmanagementsysteem, gebouwd voor de workflows van ontwikkelaars. Het biedt een schone, intuïtieve interface voor het definiëren van contenttypes, collecties en singletons, en genereert vervolgens automatisch RESTful en GraphQL API's voor elk contentmodel — zonder dat er aangepaste API-code nodig is. De geringe omvang zorgt voor snellere implementaties en een lager resourceverbruik vergeleken met traditionele CMS-platforms.
Cockpit zelf hosten op je VPS houdt redactionele content, gebruikersgegevens en API-tokens binnen je eigen infrastructuur. Je behoudt volledige controle over API-ratelimits, authenticatie en opslag, terwijl je content levert aan elk front-end framework — React, Vue, Angular, mobiele apps, of statische sitegeneratoren zoals Next.js en Gatsby.
Belangrijkste kenmerken van Cockpit CMS
API-first contentlevering
Elke contentverzameling krijgt automatisch REST- en GraphQL-endpoints, klaar om elke front-end of mobiele app van data te voorzien.
Flexibele inhoudsmodellering
Definieer aangepaste veldtypes, geneste structuren en inhoudsrelaties zonder schemamigraties te schrijven.
Meertalige ondersteuning
Beheer gelokaliseerde content native voor internationale sites zonder extra plugins of externe vertaaldiensten.
Rolgebaseerde machtigingen
Wijs gedetailleerde toegangsniveaus toe aan redacteuren, medewerkers en API-clients, zodat elke rol alleen toegang heeft tot wat het zou moeten.
Webhook-integratie
Activeer geautomatiseerde workflows en cache-invalidaties bij contentwijzigingen met configureerbare webhook-eindpunten.
Waarom Cockpit CMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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