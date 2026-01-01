Passbolt is een open-source wachtwoordbeheerder gebouwd voor teams die veilig inloggegevens moeten opslaan, delen en controleren. Elk wachtwoord wordt end-to-end versleuteld met OpenPGP voordat het de browser verlaat — de server ziet nooit je geheimen in platte tekst. In tegenstelling tot algemene kluizen is Passbolt van de grond af aan ontworpen voor samenwerking: je kunt individuele wachtwoorden of hele mappen delen met collega's zonder ooit de onderliggende sleutel bloot te stellen.

Passbolt zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je inloggegevensdatabase nooit een server van derden raakt. Je beheert de versleutelingssleutels, de toegangslogboeken en het beleid voor gegevensbewaring — een cruciale vereiste voor teams met compliance-verplichtingen zoals SOC 2, ISO 27001 of GDPR.