Implementeer Passbolt met één klik installatie.
Open-source teamwachtwoordbeheerder gebouwd voor samenwerking, met end-to-end encryptie en privacy door zelfhosting.
Kies een VPS-plan voor Passbolt
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Passbolt kunt bouwen
Passbolt is een open-source wachtwoordbeheerder gebouwd voor teams die veilig inloggegevens moeten opslaan, delen en controleren. Elk wachtwoord wordt end-to-end versleuteld met OpenPGP voordat het de browser verlaat — de server ziet nooit je geheimen in platte tekst. In tegenstelling tot algemene kluizen is Passbolt van de grond af aan ontworpen voor samenwerking: je kunt individuele wachtwoorden of hele mappen delen met collega's zonder ooit de onderliggende sleutel bloot te stellen.
Passbolt zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je inloggegevensdatabase nooit een server van derden raakt. Je beheert de versleutelingssleutels, de toegangslogboeken en het beleid voor gegevensbewaring — een cruciale vereiste voor teams met compliance-verplichtingen zoals SOC 2, ISO 27001 of GDPR.
Belangrijkste kenmerken van Passbolt
End-to-end-encryptie
Alle wachtwoorden worden in de browser met OpenPGP versleuteld voordat ze naar de server worden verzonden, zodat de host nooit toegang heeft tot onversleutelde geheimen.
Granulaire deling
Deel individuele wachtwoorden of mappen met specifieke gebruikers of groepen, met lees- of schrijftoegangscontroles per machtiging.
Volledig auditspoor
Elke toegang, deling, kopie en update wordt gelogd met een tijdstempel en gebruikersidentiteit, waardoor beveiligingsteams een volledige activiteitengeschiedenis van inloggegevens krijgen.
Browserextensie
Officiële extensies voor Chrome en Firefox vullen automatisch inloggegevens in op overeenkomende sites, direct vanuit de kluis, zonder wachtwoorden bloot te stellen in het klembord.
REST-API en CLI
Een volledige REST API en officiële CLI-tool laten DevOps-teams Passbolt integreren in provisioningscripts, CI/CD-pipelines en workflows voor geheime rotatie.
Waarom Passbolt op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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