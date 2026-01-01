Implementeer ErsatzTV via een één-klik-installatie.
Zelf-gehoste IPTV-server die een persoonlijke mediabibliotheek omzet in aangepaste 24/7 live tv-kanalen met elektronische programmagids.
Kies een VPS-plan voor ErsatzTV
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ErsatzTV kunt bouwen
ErsatzTV is een open source, zelfgehost platform dat een persoonlijke mediabibliotheek — Plex, Jellyfin, Emby, of lokale bestanden — transformeert in live, op maat geplande tv-kanalen met een echte elektronische programmagids. Kanalen streamen als M3U/HLS-afspeellijsten waar elke IPTV-compatibele client op kan afstemmen: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-tv's, settopboxen en mobiele apps.
ErsatzTV zelf hosten op je eigen VPS geeft je een privé alternatief voor klassieke kabel, volledig opgebouwd uit media die je al bezit, zonder je te abonneren op een streamingdienst of onderbroken te worden door advertenties. Plan thematische marathons, nieuwsachtige rotaties, muziekvideokanalen of kinderprogramma's, en bekijk ze vervolgens op elk apparaat dat IPTV ondersteunt.
Belangrijkste kenmerken van ErsatzTV
Aangepaste 24/7 kanalen
Maak een willekeurig aantal live kanalen door collecties, afspeellijsten en planningsregels te combineren tot 24/7 streams.
IPTV- en EPG-uitvoer
Maak kanalen beschikbaar als M3U-afspeellijsten met een volledige XMLTV elektronische programmagids, zodat elke IPTV-client kan afstemmen zoals bij kabel.
Plex / Jellyfin / Emby
Sluit direct aan op bestaande mediaserverbibliotheken of scan lokale mappen, zodat dezelfde media VOD-apps en je tv-zenders van stroom voorziet.
Hardwaretranscodering
Optionele NVENC-, QSV-, VAAPI-, AMF- en VideoToolbox-versnelling om het CPU-gebruik beheersbaar te houden tijdens het aanbieden van livestreams.
Watermerken en bumpers
Plaats kanaalwatermerken, voeg bumpers en intro's in, en onderbreek de programmering met aangepaste interstitials voor een echt kanaalgevoel.
Muziekvideokanalen
Mix muziekvideo's en audio in chronologische of thematische kanalen, compleet met weergave van albumhoezen en metadata-gestuurde planning.
Waarom ErsatzTV op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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