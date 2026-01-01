ErsatzTV is een open source, zelfgehost platform dat een persoonlijke mediabibliotheek — Plex, Jellyfin, Emby, of lokale bestanden — transformeert in live, op maat geplande tv-kanalen met een echte elektronische programmagids. Kanalen streamen als M3U/HLS-afspeellijsten waar elke IPTV-compatibele client op kan afstemmen: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-tv's, settopboxen en mobiele apps.

ErsatzTV zelf hosten op je eigen VPS geeft je een privé alternatief voor klassieke kabel, volledig opgebouwd uit media die je al bezit, zonder je te abonneren op een streamingdienst of onderbroken te worden door advertenties. Plan thematische marathons, nieuwsachtige rotaties, muziekvideokanalen of kinderprogramma's, en bekijk ze vervolgens op elk apparaat dat IPTV ondersteunt.