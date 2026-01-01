Snapdrop is een prachtig eenvoudige webgebaseerde tool voor bestandsdeling die het overdragen van bestanden tussen apparaten moeiteloos maakt. Geïnspireerd op Apple AirDrop, maar werkend op alle platforms en in alle browsers, detecteert Snapdrop automatisch apparaten op hetzelfde netwerk en maakt directe peer-to-peer overdrachten mogelijk — geen accounts, geen app-installaties en geen configuratie vereist.

Snapdrop zelf hosten op je VPS creëert een privé, altijd beschikbare omgeving voor bestandsdeling volledig binnen jouw infrastructuur. In tegenstelling tot de openbare Snapdrop.net-dienst, houdt jouw zelf gehoste instantie alle detectie- en overdrachtsgegevens op je eigen netwerk, wat cruciaal is voor organisaties die vertrouwelijke informatie verwerken of opereren in omgevingen met strenge eisen voor gegevensverwerking.