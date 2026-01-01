Implementeer Snapdrop met één klik.
Browsergebaseerd lokaal bestanden delen geïnspireerd op AirDrop — geen accounts, geen apps, werkt op elk platform.
Kies een VPS-plan voor Snapdrop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Snapdrop kunt bouwen
Snapdrop is een prachtig eenvoudige webgebaseerde tool voor bestandsdeling die het overdragen van bestanden tussen apparaten moeiteloos maakt. Geïnspireerd op Apple AirDrop, maar werkend op alle platforms en in alle browsers, detecteert Snapdrop automatisch apparaten op hetzelfde netwerk en maakt directe peer-to-peer overdrachten mogelijk — geen accounts, geen app-installaties en geen configuratie vereist.
Snapdrop zelf hosten op je VPS creëert een privé, altijd beschikbare omgeving voor bestandsdeling volledig binnen jouw infrastructuur. In tegenstelling tot de openbare Snapdrop.net-dienst, houdt jouw zelf gehoste instantie alle detectie- en overdrachtsgegevens op je eigen netwerk, wat cruciaal is voor organisaties die vertrouwelijke informatie verwerken of opereren in omgevingen met strenge eisen voor gegevensverwerking.
Belangrijkste kenmerken van Snapdrop
Nulconfiguratie
Apparaten op hetzelfde netwerk ontdekken elkaar automatisch — open de browser, zie je apparaten en begin direct met delen.
Cross-platform ondersteuning
Werkt op Windows, macOS, Linux, iOS en Android vanuit elke moderne browser, zonder dat er op enig apparaat een app-installatie vereist is.
Peer-to-peer overdrachten
WebRTC-aangedreven directe overdrachten zorgen ervoor dat bestanden tussen apparaten worden verplaatst zonder routering via jouw server, waardoor snelheid en privacy worden gemaximaliseerd.
Geen bestandsgroottebeperkingen
Bestanden van elke grootte overdragen zonder de uploadbeperkingen of compressie die worden opgelegd door cloudgebaseerde deeldiensten.
Geen account nodig
Volledig anoniem delen — geen registratie, geen persoonlijke informatie en geen permanente opslag van overgedragen bestanden.
Waarom Snapdrop op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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