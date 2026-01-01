Implementeer Pterodactyl met een één-klik installatie.
Open-source game server beheerpaneel met Docker-isolatie, realtime console en ondersteuning voor honderden games.
Kies een VPS-plan voor Pterodactyl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pterodactyl kunt bouwen
Pterodactyl is het toonaangevende open-source gameserverbeheerpaneel, wereldwijd vertrouwd door hostingproviders en gaminggemeenschappen. Elke gameserver draait in zijn eigen Docker-container, wat resourceconflicten voorkomt en ervoor zorgt dat een gecompromitteerde server geen andere servers op dezelfde machine beïnvloedt. De moderne op React gebaseerde interface biedt servereigenaren realtime consoletoegang, bestandsbeheer, back-upplanning en resourcebewaking.
Zelf Pterodactyl hosten elimineert kosten per server die in rekening worden gebracht door beheerde hostingplatforms en geeft beheerders volledige controle over branding, authenticatie-integraties en aangepaste 'eggs' voor niet-ondersteunde games. Deze implementatie omvat het Panel met MariaDB en Redis — Wings moet afzonderlijk worden geïnstalleerd op nodes waar gameservers zullen draaien.
Belangrijkste kenmerken van Pterodactyl
Dockerisolatie
Elke gameserver draait in zijn eigen container, waardoor resourceconflicten worden voorkomen en het hostsysteem veilig blijft, zelfs als een server gecompromitteerd raakt.
Realtimeconsole
De WebSocket-aangedreven webconsole geeft spelers en beheerders live toegang tot serveruitvoer en commando's, rechtstreeks vanuit de browser.
Automatische back-ups
Ingebouwde back-upplanning slaat server-snapshots op in S3-compatibele opslag en beschermt zo gamewereldgegevens zonder handmatige tussenkomst.
Multi-node-schaling
Beheer gameservers verspreid over meerdere fysieke machines vanaf één paneel, en schaal de capaciteit door Wings-nodes toe te voegen naarmate de vraag toeneemt.
Community Eieren
Honderden door de community bijgedragen eggs bestrijken Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike en meer — implementeer elke ondersteunde game in seconden.
Waarom Pterodactyl op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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