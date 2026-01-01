Implementeer Mattermost met een één-klik-installatie.
Open-source platform voor team messaging met volledig eigendom over data en beveiligingscontroles op bedrijfsniveau.
Kies een VPS-plan voor Mattermost
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mattermost kunt bouwen
Mattermost is een zelf-gehost teamsamenwerkingsplatform dat Slack-achtige berichten, het delen van bestanden, spraakoproepen en workflowautomatisering levert — zonder de controle over je gegevens op te geven. Gebouwd voor technische en veiligheidsbewuste teams, ondersteunt het threaded kanalen, 800+ integraties, SSO, LDAP en kant-en-klare compliance-archivering.
Het zelf hosten van Mattermost op je eigen VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, houdt alle berichten en bestanden binnen je infrastructuur, en voldoet aan de vereisten voor gegevenssoevereiniteit die vaak voorkomen in overheids-, financiële en gezondheidszorgomgevingen waar alleen cloudgebaseerde tools niet acceptabel zijn.
Belangrijkste kenmerken van Mattermost
Discussieberichten
Georganiseerde teamgesprekken in permanente kanalen met full-text zoekfunctie door onbeperkte berichtgeschiedenis.
Rijke Integraties
Maak verbinding met ruim 800 tools, waaronder GitHub, Jira, Zoom en Jenkins, met webhooks, slash-commando's en een plugin-marktplaats.
Spraak en Video
Ingebouwde audio- en videogesprekken met schermdeling zorgen ervoor dat de samenwerking op één plek blijft, zonder over te schakelen naar externe tools.
Ondernemingsbeveiliging
SSO, LDAP, rolgebaseerde machtigingen en nalevingsexport voldoen aan strenge beveiligings- en regelgevingsvereisten.
Volledige dataverantwoordelijkheid
Alle berichten en bestanden staan op jouw VPS — geen toegang voor leveranciers, geen kosten per gebruiker en geen platformafhankelijkheid.
Waarom Mattermost op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.