Mattermost is een zelf-gehost teamsamenwerkingsplatform dat Slack-achtige berichten, het delen van bestanden, spraakoproepen en workflowautomatisering levert — zonder de controle over je gegevens op te geven. Gebouwd voor technische en veiligheidsbewuste teams, ondersteunt het threaded kanalen, 800+ integraties, SSO, LDAP en kant-en-klare compliance-archivering.

Het zelf hosten van Mattermost op je eigen VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, houdt alle berichten en bestanden binnen je infrastructuur, en voldoet aan de vereisten voor gegevenssoevereiniteit die vaak voorkomen in overheids-, financiële en gezondheidszorgomgevingen waar alleen cloudgebaseerde tools niet acceptabel zijn.