Perplexica is een open-source AI-gestuurde antwoordengine die volledig op je eigen hardware draait. Het zoekt op het web en synthetiseert nauwkeurige antwoorden met geciteerde bronnen, en ondersteunt zowel lokale LLM's via Ollama als cloudproviders zoals OpenAI, Claude en Groq — zodat je het model kiest dat past bij je privacy- en prestatievereisten.

Door Perplexica zelf te hosten, blijft elke zoekopdracht privé op je server. In tegenstelling tot cloudgebaseerde AI-zoekproducten is er geen gebruiksregistratie, geen logboekregistratie van zoekopdrachten door derden en geen abonnementskosten — alleen snelle, geciteerde antwoorden onder je volledige controle.