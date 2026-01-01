Implementeer Perplexica met één-klik-installatie.
Privacygerichte AI-zoekmachine die internetkennis combineert met lokale LLM's en geciteerde antwoorden levert zonder je zoekopdrachten te volgen.
Kies een VPS-plan voor Perplexica
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Perplexica kunt bouwen
Perplexica is een open-source AI-gestuurde antwoordengine die volledig op je eigen hardware draait. Het zoekt op het web en synthetiseert nauwkeurige antwoorden met geciteerde bronnen, en ondersteunt zowel lokale LLM's via Ollama als cloudproviders zoals OpenAI, Claude en Groq — zodat je het model kiest dat past bij je privacy- en prestatievereisten.
Door Perplexica zelf te hosten, blijft elke zoekopdracht privé op je server. In tegenstelling tot cloudgebaseerde AI-zoekproducten is er geen gebruiksregistratie, geen logboekregistratie van zoekopdrachten door derden en geen abonnementskosten — alleen snelle, geciteerde antwoorden onder je volledige controle.
Belangrijkste kenmerken van Perplexica
Geciteerde AI-antwoorden
Elk antwoord bevat bronlinks, zodat je informatie kunt verifiëren en dieper kunt duiken zonder blindelings te vertrouwen op AI-gegenereerde inhoud.
Lokale LLM-ondersteuning
Verbind Ollama om open-source modellen volledig op jouw hardware te draaien zonder gegevens te verzenden naar externe diensten.
Multi-aanbieder flexibiliteit
Schakel tussen OpenAI, Claude, Groq en andere cloudproviders vanaf één enkele interface om kosten en mogelijkheden in evenwicht te brengen.
Volledige Zoekprivacy
Alle zoekopdrachten blijven op jouw VPS — geen zoekgeschiedenis gedeeld met advertentienetwerken of analyseplatforms die jouw gedrag volgen.
Waarom Perplexica op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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