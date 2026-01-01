Implementeer Imaginary met één-klik-installatie.
Snel, schaalbaar HTTP-microservice voor krachtige beeldverwerking aangedreven door libvips.
Kies een VPS-plan voor Imaginary
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Imaginary kunt bouwen
Imaginary is een open source HTTP-microservice geschreven in Go die hoogwaardige beeldverwerkingsoperaties uitvoert, zoals formaat wijzigen, bijsnijden, roteren, watermerken, formaatconversie en slim bijsnijden. Ondersteund door libvips verwerkt het afbeeldingen vele malen sneller dan ImageMagick of GraphicsMagick, terwijl het aanzienlijk minder geheugen gebruikt.
Zelf Imaginary hosten op je VPS geeft je een privé, lage-latentie beeldverwerkingsservice voor je eigen websites, mobiele apps en pipelines, zonder kosten per verzoek en zonder blootstelling van gegevens aan derden. Het is klaar om te integreren via een eenvoudige HTTP API en ondersteunt API-sleutelautorisatie, URL-ondertekening, throttling en CORS voor veilige openbare blootstelling.
Belangrijkste kenmerken van Imaginary
libvips-prestaties
Verwerk JPEG-, PNG-, WEBP-, HEIF- en TIFF-afbeeldingen tot 8x sneller dan ImageMagick met een lage geheugenvoetafdruk.
Geavanceerde afbeeldingsbewerkingen
Formaat wijzigen, bijsnijden, slim bijsnijden, roteren, zoomen, watermerken, vervagen en formaten converteren via één enkel HTTP-eindpunt per bewerking.
Pijplijntransformaties
Koppel meerdere onafhankelijke afbeeldingsbewerkingen aan elkaar in één HTTP-verzoek om afgeleiden weer te geven zonder extra roundtrips.
API-sleutel en URL-ondertekening
Bescherm de service met API-sleutelautorisatie en HMAC URL-handtekeningen om misbruik te voorkomen wanneer blootgesteld aan openbare clients.
Gelijktijdigheidsbegrenzing
Ingebouwde HTTP-throttle beperkt gelijktijdige verzoeken per seconde om de service responsief te houden onder zwaar verkeer.
Externe URL-bronnen
Afbeeldingen ophalen en verwerken rechtstreeks vanaf externe HTTP-bronnen of een gekoppelde lokale map met behulp van queryparameters.
Waarom Imaginary op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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