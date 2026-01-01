Implementeer DeepWiki Open met één-klik-installatie.
Open-source AI wiki-generator die elke GitHub-, GitLab- of Bitbucket-repository verandert in een interactieve documentatiesite.
Kies een VPS-plan voor DeepWiki Open
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DeepWiki Open kunt bouwen
DeepWiki Open is een zelf-hostbare implementatie van het originele DeepWiki-concept dat openbare of privé-coderepository's automatisch transformeert in prachtig georganiseerde, navigeerbare wiki's. Het analyseert je codebasis, genereert uitgebreide verklaringen van architectuur en modules, en rendert interactieve diagrammen die laten zien hoe componenten met elkaar verbonden zijn — waardoor teams uren handmatig documentatiewerk besparen.
Door DeepWiki Open zelf te hosten, blijven eigen broncode, embeddings en gegenereerde documentatie op infrastructuur die jij beheert. Je gebruikt je eigen LLM-providersleutels voor Google Gemini, OpenAI of OpenRouter, zodat je alleen betaalt voor de inferentie die je gebruikt en voorkomt dat je privérepository's via een SaaS van derden verstuurt.
Belangrijkste kenmerken van DeepWiki Open
Automatische wikigeneratie
Wijs het naar een willekeurige GitHub-, GitLab- of Bitbucket-repository en krijg een gestructureerde wiki met meerdere pagina's zonder handmatig één regel documentatie te schrijven.
Visuele architectuurdiagrammen
Mermaid-diagrammen worden gegenereerd naast proza om gegevensstroom, modulerelaties en aanroeppaden te visualiseren, zodat lezers de codebase sneller kunnen begrijpen.
Breng je eigen LLM mee
Verbind Google Gemini, OpenAI, OpenRouter of lokale Ollama-modellen, zodat je zowel de modelkwaliteit als de kosten per token beheert.
Ondersteuning voor privérepositories
Authenticeer met persoonlijke toegangstokens om privé-repositories te analyseren op infrastructuur die je bezit, om bedrijfseigen code buiten diensten van derden te houden.
Ingebouwde Ask-functie
Doorzoek de geïndexeerde repository in natuurlijke taal met retrieval-augmented generation die antwoorden baseert op echte broncode, niet op gehallucineerde gissingen.
Optionele toegangscontrole
Schakel een autorisatiecodevereiste in om de toegang tot de wikigenerator te beperken wanneer deze wordt uitgevoerd op een publiekelijk bereikbaar domein.
Waarom DeepWiki Open op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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