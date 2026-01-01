DeepWiki Open is een zelf-hostbare implementatie van het originele DeepWiki-concept dat openbare of privé-coderepository's automatisch transformeert in prachtig georganiseerde, navigeerbare wiki's. Het analyseert je codebasis, genereert uitgebreide verklaringen van architectuur en modules, en rendert interactieve diagrammen die laten zien hoe componenten met elkaar verbonden zijn — waardoor teams uren handmatig documentatiewerk besparen.

Door DeepWiki Open zelf te hosten, blijven eigen broncode, embeddings en gegenereerde documentatie op infrastructuur die jij beheert. Je gebruikt je eigen LLM-providersleutels voor Google Gemini, OpenAI of OpenRouter, zodat je alleen betaalt voor de inferentie die je gebruikt en voorkomt dat je privérepository's via een SaaS van derden verstuurt.