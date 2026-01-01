Workout Cool is een zelfgehost fitnesscoachingsplatform dat een uitgebreide oefeningendatabase, een gestructureerde workoutplanbouwer en sessietracking biedt — alles draait op je eigen server zonder abonnementskosten of gegevensdeling met derden. Gebruikers kunnen oefeningen bekijken met instructievideo's, aangepaste trainingsprogramma's samenstellen georganiseerd per spiergroep of trainingsdoel, en trainingssessies bijhouden om prestaties in de loop van de tijd te volgen.

In tegenstelling tot gehoste fitness-apps die historische gegevens achter abonnementen vergrendelen, slaat Workout Cool alle trainingsgeschiedenis op in een PostgreSQL-database op je eigen infrastructuur. Het platform ondersteunt e-mail- en wachtwoordauthenticatie naast optionele Google OAuth, en de ingebedde oefeningenbibliotheek kan bij de eerste lancering vooraf worden gevuld met voorbeeldgegevens.