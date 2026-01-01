Implementeer Workout Cool met één-klik installatie.
Open-source fitnesscoachingsplatform voor het opstellen van trainingsschema's, het bijhouden van de voortgang en het beheren van een persoonlijke oefeningenbibliotheek.
Kies een VPS-plan voor Workout Cool
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Workout Cool kunt bouwen
Workout Cool is een zelfgehost fitnesscoachingsplatform dat een uitgebreide oefeningendatabase, een gestructureerde workoutplanbouwer en sessietracking biedt — alles draait op je eigen server zonder abonnementskosten of gegevensdeling met derden. Gebruikers kunnen oefeningen bekijken met instructievideo's, aangepaste trainingsprogramma's samenstellen georganiseerd per spiergroep of trainingsdoel, en trainingssessies bijhouden om prestaties in de loop van de tijd te volgen.
In tegenstelling tot gehoste fitness-apps die historische gegevens achter abonnementen vergrendelen, slaat Workout Cool alle trainingsgeschiedenis op in een PostgreSQL-database op je eigen infrastructuur. Het platform ondersteunt e-mail- en wachtwoordauthenticatie naast optionele Google OAuth, en de ingebedde oefeningenbibliotheek kan bij de eerste lancering vooraf worden gevuld met voorbeeldgegevens.
Belangrijkste kenmerken van Workout Cool
Oefeningenbibliotheek
Blader door een uitgebreide database met oefeningen, compleet met instructievideo's, ingedeeld op spiergroep, apparatuur en trainingstype.
Trainingsplanbouwer
Creëer gestructureerde meerdaagse trainingsprogramma's met aangepaste oefeningenselecties, sets, herhalingen en rustperiodes voor elk fitnessdoel.
Sessielogboekregistratie
Houd elke trainingssessie bij met actuele prestatiegegevens, zodat je de gewichtsontwikkeling en het volume over tijd kunt bijhouden.
Voortgangsregistratie
Visualiseer krachttoename en trainingsconsistentie met grafieken die prestatietrends over verschillende sessies en trainingsprogramma's weergeven.
Spiergroepfiltering
Filter en ontdek oefeningen per gerichte spiergroep om evenwichtige programma's op te bouwen die elk lichaamsdeel bestrijken.
Waarom Workout Cool op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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