NetBird Client is een moderne VPN-oplossing die WireGuard-gebaseerde overlay-netwerken creÃ«ert tussen apparaten zonder complexe serverconfiguratie. Het legt automatisch peer-to-peer verbindingen tot stand met enterprise-grade functies, waaronder SSO-integratie, multi-factor authenticatie en fijnmazige toegangsbeleidsregels â€” allemaal beheerd via een centraal controlepaneel zonder een traditionele VPN-hub.

Door de NetBird-client op je VPS te draaien, verbind je je cloudinfrastructuur met je privÃ© NetBird-netwerk, waardoor veilige, versleutelde toegang tot diensten en bronnen in je hele omgeving mogelijk wordt, terwijl gevoelige workloads volledig van het openbare internet blijven en onder jouw volledige controle staan.