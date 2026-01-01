Implementeer NetBird Client met Ã©Ã©n-klik installatie.
WireGuard-gebaseerde mesh VPN-client die je VPS verbindt met een veilig privÃ©netwerk met zero-trust toegangscontroles.
Kies een VPS-plan voor NetBird Client
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NetBird Client kunt bouwen
NetBird Client is een moderne VPN-oplossing die WireGuard-gebaseerde overlay-netwerken creÃ«ert tussen apparaten zonder complexe serverconfiguratie. Het legt automatisch peer-to-peer verbindingen tot stand met enterprise-grade functies, waaronder SSO-integratie, multi-factor authenticatie en fijnmazige toegangsbeleidsregels â€” allemaal beheerd via een centraal controlepaneel zonder een traditionele VPN-hub.
Door de NetBird-client op je VPS te draaien, verbind je je cloudinfrastructuur met je privÃ© NetBird-netwerk, waardoor veilige, versleutelde toegang tot diensten en bronnen in je hele omgeving mogelijk wordt, terwijl gevoelige workloads volledig van het openbare internet blijven en onder jouw volledige controle staan.
Belangrijkste kenmerken van NetBird Client
WireGuard Mesh-netwerken
Maakt automatisch directe peer-to-peer WireGuard tunnels tussen apparaten, en levert zo krachtige versleutelde connectiviteit zonder het knelpunt van een centrale VPN-server.
Nul-vertrouwen toegangscontrole
Granulair netwerkbeleid bepaalt precies welke apparaten en gebruikers toegang hebben tot welke bronnen, waarbij toegang met minimale rechten wordt afgedwongen binnen je gehele infrastructuur.
SSO- en MFA-integratie
Integreert met populaire identiteitsproviders voor single sign-on en multi-factor authenticatie, en brengt zo bedrijfsbeveiliging naar jouw privÃ©netwerk zonder extra tooling.
Automatische NAT-traversal
Ingebouwde hole-punching en relay-fallback zorgen voor betrouwbare connectiviteit, zelfs wanneer apparaten zich achter firewalls of restrictieve NAT bevinden, waardoor handmatige poortforwarding niet nodig is.
Kwantumresistente encryptie
Optionele Rosenpass-integratie voegt post-quantum sleuteluitwisseling toe bovenop WireGuard, waardoor jouw versleutelde tunnels toekomstbestendig worden gemaakt tegen opkomende bedreigingen.
Waarom NetBird Client op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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