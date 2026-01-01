Tot wel 69% korting op Lowcoder

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Open-source low-code platform voor het bouwen van interne apps, dashboards en beheerpanelen met drag-and-drop en echte dataconnectoren.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Lowcoder kunt bouwen

Lowcoder is een open-source low-code platform dat ontwikkelaars en operationele teams in staat stelt om interne tools, adminpanelen en klantportals samen te stellen met een visuele drag-and-drop builder. Met meer dan 50 componenten, native connectors voor databases en REST API's, en volledige JavaScript-ondersteuning voor bedrijfslogica, leveren teams werkende applicaties in uren in plaats van weken – zonder een frontend helemaal opnieuw op te bouwen.

Lowcoder zelf hosten op jouw eigen VPS houdt applicatielogica, databronreferenties en interne gebruikersgegevens binnen jouw infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot de workflows waar jouw bedrijf dagelijks van afhankelijk is.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Lowcoder

Visuele drag-and-drop bouwer

Stel interfaces samen met meer dan 50 voorafgebouwde componenten — tabellen, formulieren, grafieken, modals en meer — en koppel ze direct aan gegevensquery's zonder HTML of CSS te schrijven.

Native dataconnectoren

Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API's, GraphQL en populaire SaaS-tools zonder aangepaste integratiecode te schrijven.

JavaScript bedrijfslogica

Schrijf inline JavaScript in queries en eventhandlers om datatransformaties en workflows uit te drukken die pure no-code tools niet kunnen vastleggen.

Herbruikbare modules

Verpak veelgebruikte schermen als modules en integreer ze in meerdere apps, waarbij interne tools consistent blijven naarmate de catalogus groeit.

Rolgebaseerde toegangscontrole

Stel per app, per pagina en per query machtigingen in, zodat elk teamlid alleen de tools en gegevens ziet die relevant zijn voor hun rol.

App-inbedding en API

Integreer Lowcoder-apps in bestaande sites en stuur ze aan via een REST API, zodat low-code workflows naadloos aansluiten op je bredere productoppervlak.

Waarom Lowcoder op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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