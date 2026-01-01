Lowcoder is een open-source low-code platform dat ontwikkelaars en operationele teams in staat stelt om interne tools, adminpanelen en klantportals samen te stellen met een visuele drag-and-drop builder. Met meer dan 50 componenten, native connectors voor databases en REST API's, en volledige JavaScript-ondersteuning voor bedrijfslogica, leveren teams werkende applicaties in uren in plaats van weken – zonder een frontend helemaal opnieuw op te bouwen.

Lowcoder zelf hosten op jouw eigen VPS houdt applicatielogica, databronreferenties en interne gebruikersgegevens binnen jouw infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot de workflows waar jouw bedrijf dagelijks van afhankelijk is.