Implementeer Lowcoder met één-klik-installatie.
Open-source low-code platform voor het bouwen van interne apps, dashboards en beheerpanelen met drag-and-drop en echte dataconnectoren.
Kies een VPS-plan voor Lowcoder
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lowcoder kunt bouwen
Lowcoder is een open-source low-code platform dat ontwikkelaars en operationele teams in staat stelt om interne tools, adminpanelen en klantportals samen te stellen met een visuele drag-and-drop builder. Met meer dan 50 componenten, native connectors voor databases en REST API's, en volledige JavaScript-ondersteuning voor bedrijfslogica, leveren teams werkende applicaties in uren in plaats van weken – zonder een frontend helemaal opnieuw op te bouwen.
Lowcoder zelf hosten op jouw eigen VPS houdt applicatielogica, databronreferenties en interne gebruikersgegevens binnen jouw infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen gebruiksbeperkingen en geen toegang van derden tot de workflows waar jouw bedrijf dagelijks van afhankelijk is.
Belangrijkste kenmerken van Lowcoder
Visuele drag-and-drop bouwer
Stel interfaces samen met meer dan 50 voorafgebouwde componenten — tabellen, formulieren, grafieken, modals en meer — en koppel ze direct aan gegevensquery's zonder HTML of CSS te schrijven.
Native dataconnectoren
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API's, GraphQL en populaire SaaS-tools zonder aangepaste integratiecode te schrijven.
JavaScript bedrijfslogica
Schrijf inline JavaScript in queries en eventhandlers om datatransformaties en workflows uit te drukken die pure no-code tools niet kunnen vastleggen.
Herbruikbare modules
Verpak veelgebruikte schermen als modules en integreer ze in meerdere apps, waarbij interne tools consistent blijven naarmate de catalogus groeit.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Stel per app, per pagina en per query machtigingen in, zodat elk teamlid alleen de tools en gegevens ziet die relevant zijn voor hun rol.
App-inbedding en API
Integreer Lowcoder-apps in bestaande sites en stuur ze aan via een REST API, zodat low-code workflows naadloos aansluiten op je bredere productoppervlak.
Waarom Lowcoder op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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