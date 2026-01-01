OSRM (Open Source Routing Machine) is een krachtige routeringsengine voor de kortste paden in wegennetwerken, gebouwd met OpenStreetMap-gegevens. Het biedt stap-voor-stap-aanwijzingen, isochronen, afstandsmatrices, kaartmatching en reisoptimalisatie via een duidelijke HTTP API, en wordt in productie gebruikt door openstreetmap.org en vele commerciële kaartproducten.

Deze template levert de officiële routeringsbackend samen met de officiële aanwijzingenfrontend, zodat je direct een werkende kaart-UI krijgt. Door OSRM zelf te hosten op je eigen VPS, worden quota per verzoek en prijsniveaus verwijderd, blijven locatievragen privé en kun je elke gewenste OpenStreetMap-regio gebruiken zonder telemetrie te delen met een derde partij.