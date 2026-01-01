Implementeer OSRM met één-klik-installatie.
Hoogwaardige OpenStreetMap routeringsengine met een ingebouwde navigatie-interface voor auto-, fiets- en voetnavigatie.
Kies een VPS-plan voor OSRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OSRM kunt bouwen
OSRM (Open Source Routing Machine) is een krachtige routeringsengine voor de kortste paden in wegennetwerken, gebouwd met OpenStreetMap-gegevens. Het biedt stap-voor-stap-aanwijzingen, isochronen, afstandsmatrices, kaartmatching en reisoptimalisatie via een duidelijke HTTP API, en wordt in productie gebruikt door openstreetmap.org en vele commerciële kaartproducten.
Deze template levert de officiële routeringsbackend samen met de officiële aanwijzingenfrontend, zodat je direct een werkende kaart-UI krijgt. Door OSRM zelf te hosten op je eigen VPS, worden quota per verzoek en prijsniveaus verwijderd, blijven locatievragen privé en kun je elke gewenste OpenStreetMap-regio gebruiken zonder telemetrie te delen met een derde partij.
Belangrijkste kenmerken van OSRM
Ingebouwde aanwijzingen UI
De officiële OSRM-frontend wordt voorgeconfigureerd geleverd met jouw backend, waardoor je een interactieve routekaart krijgt zonder code te schrijven.
Sub-milliseconderoutering
De Meerlaagse Dijkstra engine levert continentale routes in milliseconden, zelfs op bescheiden VPS-hardware.
Volledige routing-API
Eindpunten voor route, tabel, match, rit, tegel en dichtstbijzijnde laten je toe om routebeschrijvingen, ETA-matrices, GPS-kaartmatching en TSP-oplossers erbovenop te bouwen.
Aangepaste OSM-regio's
Richt de gebundelde init-container op elke Geofabrik-extract om routering te verzorgen voor een land, continent of planeetbrede dataset naar keuze.
Meerdere reisprofielen
Schakel het meegeleverde Lua-profiel tussen auto, fiets en voet om de routering aan te passen aan de use case die je implementeert.
Geen quota of API-sleutels
Voer onbeperkt query's uit tegen je eigen instantie, zonder snelheidslimieten, onverwachte facturen of het delen van gegevens met derden.
Waarom OSRM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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