Implementeer Remark42 met één-klik-installatie.
Privacygericht open-source reactiesysteem voor blogs en websites — een lichtgewicht, zelf-gehost alternatief voor Disqus.
Kies een VPS-plan voor Remark42
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Remark42 kunt bouwen
Remark42 is een lichtgewicht, open-source commentaarsysteem voor blogs en websites, ontworpen als een privacyvriendelijk alternatief voor Disqus, Facebook Comments en andere commerciële commentaarplatforms.
Geschreven in Go voor een lage geheugenvoetafdruk en hoge gelijktijdigheid, kan het via een enkel JavaScript-codefragment op elke website worden ingebed — statische HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, of elk ander framework — om geneste discussies toe te voegen zonder bezoekers te volgen of advertenties te tonen.
Door Remark42 zelf te hosten op je VPS blijven alle lezersreacties, stemmen en accounts binnen jouw infrastructuur, in plaats van te worden geëxploiteerd door een SaaS van derden voor advertentiegegevens. De compacte stack draait in een enkele container met ingebouwde BoltDB-opslag — geen aparte database of cache vereist.
Belangrijkste kenmerken van Remark42
Eenvoudig invoegen
Plaats een enkel JavaScript-fragment op elke website om geneste reacties toe te voegen — werkt met statische sites, blogs en elk framework dat aangepaste HTML toestaat.
Multiprovider OAuth
Bezoekers melden zich aan met Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, of via anonieme authenticatie of authenticatie via e-maillink.
Privacy-first
Geen trackingpixels, geen cookies van derden, geen gedragsprofilering — Remark42 slaat alleen op wat nodig is om reacties en meldingen weer te geven.
Markdown en threads
Volledige Markdown-ondersteuning inclusief codeblokken, geneste antwoorden, stemmen en bewerken/verwijderen met configureerbare tijdvensters.
Moderatietools
Ingebouwde beheertools voor bulkmoderatie, IP-blokkering, vloekfilter, reactiezoekfunctie en e-mail-/Telegram-meldingen bij nieuwe reacties.
Back-up en exporteren
Compacte BoltDB opslag met automatische dagelijkse back-ups, importeerfunctie voor Disqus- en WordPress-reacties, en JSON-export voor migratie.
Waarom Remark42 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.