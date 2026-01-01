Remark42 is een lichtgewicht, open-source commentaarsysteem voor blogs en websites, ontworpen als een privacyvriendelijk alternatief voor Disqus, Facebook Comments en andere commerciële commentaarplatforms.

Geschreven in Go voor een lage geheugenvoetafdruk en hoge gelijktijdigheid, kan het via een enkel JavaScript-codefragment op elke website worden ingebed — statische HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, of elk ander framework — om geneste discussies toe te voegen zonder bezoekers te volgen of advertenties te tonen.

Door Remark42 zelf te hosten op je VPS blijven alle lezersreacties, stemmen en accounts binnen jouw infrastructuur, in plaats van te worden geëxploiteerd door een SaaS van derden voor advertentiegegevens. De compacte stack draait in een enkele container met ingebouwde BoltDB-opslag — geen aparte database of cache vereist.