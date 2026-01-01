CyberChef is een krachtige webtool voor gegevensmanipulatie, ontwikkeld door GCHQ, die meer dan 300 ingebouwde bewerkingen biedt voor versleuteling, codering, compressie, hashing en gegevensformaatconversie — allemaal via een intuïtieve drag-and-drop interface. Het unieke receptsysteem laat je meerdere bewerkingen aan elkaar koppelen tot herbruikbare, deelbare workflows, terwijl de "Magic"-functie automatisch coderingstypen detecteert om de analyse te versnellen.

Omdat CyberChef alles aan de clientzijde in je browser verwerkt, verlaten gevoelige gegevens je machine nooit. Zelf je eigen instantie hosten op een VPS zorgt ervoor dat deze altijd beschikbaar is voor je team, alleen toegankelijk is binnen je infrastructuur en onafhankelijk is van openbaar gehoste versies — cruciaal voor beveiligingsoperaties en incidentrespons-workflows die vertrouwelijke gegevens verwerken.