Implementeer CyberChef met één-klik-installatie.
GCHQ's "Cyber Swiss Army Knife" met 300+ bewerkingen voor codering, encryptie en data-analyse in de browser.
Kies een VPS-plan voor CyberChef
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CyberChef kunt bouwen
CyberChef is een krachtige webtool voor gegevensmanipulatie, ontwikkeld door GCHQ, die meer dan 300 ingebouwde bewerkingen biedt voor versleuteling, codering, compressie, hashing en gegevensformaatconversie — allemaal via een intuïtieve drag-and-drop interface. Het unieke receptsysteem laat je meerdere bewerkingen aan elkaar koppelen tot herbruikbare, deelbare workflows, terwijl de "Magic"-functie automatisch coderingstypen detecteert om de analyse te versnellen.
Omdat CyberChef alles aan de clientzijde in je browser verwerkt, verlaten gevoelige gegevens je machine nooit. Zelf je eigen instantie hosten op een VPS zorgt ervoor dat deze altijd beschikbaar is voor je team, alleen toegankelijk is binnen je infrastructuur en onafhankelijk is van openbaar gehoste versies — cruciaal voor beveiligingsoperaties en incidentrespons-workflows die vertrouwelijke gegevens verwerken.
Belangrijkste kenmerken van CyberChef
300+ Ingebouwde Bewerkingen
Omvat Base64, AES, SHA-hashing, regex, IP-parsing, compressie en tientallen andere datatransformatiebewerkingen zonder code te schrijven.
Receptenketen
Koppel meerdere bewerkingen aan elkaar tot herbruikbare recepten die kunnen worden opgeslagen en gedeeld via een URL, waardoor herhaalbare en gedocumenteerde datatransformatieworkflows mogelijk worden.
Cliëntzijdeverwerking
Alle bewerkingen worden volledig in de browser uitgevoerd — gegevens verlaten jouw machine nooit, waardoor het veilig is voor gevoelige beveiligingsonderzoeken en vertrouwelijke analyses.
Magische autodetectie
De Magic-bewerking identificeert automatisch onbekende coderingsschema's en stelt de juiste bewerkingen voor om ze te decoderen, wat triage en analyse versnelt.
Foutopsporing met breekpunten
Doorloop recepten met breekpunten om tussentijdse datastatussen te inspecteren en problemen op te lossen in complexe meerfasige transformatiepijplijnen.
Waarom CyberChef op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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