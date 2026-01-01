Ghost is een volledig open-source headless CMS, gebouwd rond de behoeften van professionele uitgevers. In tegenstelling tot algemene contentmanagementsystemen is elke functie — van de editor tot native e-mailnieuwsbrieven en ledenbeheer — specifiek ontworpen voor schrijvers en online makers.

Ghost zelf hosten op je VPS betekent dat je eigenaar bent van je abonneelijst, controle hebt over je content en kosten per lid en platform-lock-in vermijdt. Met een MySQL-database inbegrepen, blijven je berichten, leden en instellingen betrouwbaar bestaan zonder afhankelijk te zijn van een externe dienst.