Implementeer Ghost met een één-klik-installatie.
Open-source publicatieplatform voor professionele bloggers, nieuwsbrieven en betaalde lidmaatschappen.
Kies een VPS-plan voor Ghost
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ghost kunt bouwen
Ghost is een volledig open-source headless CMS, gebouwd rond de behoeften van professionele uitgevers. In tegenstelling tot algemene contentmanagementsystemen is elke functie — van de editor tot native e-mailnieuwsbrieven en ledenbeheer — specifiek ontworpen voor schrijvers en online makers.
Ghost zelf hosten op je VPS betekent dat je eigenaar bent van je abonneelijst, controle hebt over je content en kosten per lid en platform-lock-in vermijdt. Met een MySQL-database inbegrepen, blijven je berichten, leden en instellingen betrouwbaar bestaan zonder afhankelijk te zijn van een externe dienst.
Belangrijkste kenmerken van Ghost
Ingebouwde lidmaatschappen
Maak gratis of betaalde lidmaatschapsniveaus met native Stripe-integratie — geen plug-ins of extra services vereist.
Native nieuwsbrieven
Verstuur e-mailnieuwsbrieven rechtstreeks naar abonnees vanuit Ghost zonder een apart e-mailplatform te verbinden.
Moderne editor
Blokgebaseerde editor met rijke media-insluitingen, galerijen en code-injectie, ontworpen voor de publicatie van lange content.
Headless CMS-API
Content- en Admin-API's laten je inhoud leveren aan elk front-end framework, terwijl Ghost de back-end blijft.
SEO en planning
Ingebouwde SEO-optimalisatie, automatische sitemaps en contentplanning houden je publicatie presterend en georganiseerd.
Waarom Ghost op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.