Verdaccio is een lichtgewicht, open-source privé npm-register waarmee teams interne pakketten kunnen publiceren en de openbare npm-register als proxy kunnen gebruiken. In tegenstelling tot gehoste registers die per gebruiker kosten in rekening brengen of snelheidsbeperkingen opleggen, draait Verdaccio volledig op je eigen infrastructuur — waardoor je beschikt over een snelle, lokale cache van npm-pakketten naast een veilige opslag voor je privé JavaScript-modules.

Zelf-hosten met Verdaccio verwijdert de afhankelijkheid van je build-pipelines van externe npm-beschikbaarheid, versnelt installaties door lokale caching en houdt bedrijfseigen code uit openbare registers. Het is volledig compatibel met npm, Yarn en pnpm zonder enige client-side configuratiewijzigingen, behalve het verwijzen naar je register-URL.