Implementeer Verdaccio met één-klik-installatie.
Lichtgewicht privé npm-proxy-register voor het publiceren, cachen en beheren van JavaScript-pakketten binnen je team.
Kies een VPS-plan voor Verdaccio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Verdaccio kunt bouwen
Verdaccio is een lichtgewicht, open-source privé npm-register waarmee teams interne pakketten kunnen publiceren en de openbare npm-register als proxy kunnen gebruiken. In tegenstelling tot gehoste registers die per gebruiker kosten in rekening brengen of snelheidsbeperkingen opleggen, draait Verdaccio volledig op je eigen infrastructuur — waardoor je beschikt over een snelle, lokale cache van npm-pakketten naast een veilige opslag voor je privé JavaScript-modules.
Zelf-hosten met Verdaccio verwijdert de afhankelijkheid van je build-pipelines van externe npm-beschikbaarheid, versnelt installaties door lokale caching en houdt bedrijfseigen code uit openbare registers. Het is volledig compatibel met npm, Yarn en pnpm zonder enige client-side configuratiewijzigingen, behalve het verwijzen naar je register-URL.
Belangrijkste kenmerken van Verdaccio
Privé pakketpublicatie
Publiceer en distribueer interne npm-pakketten binnen je team zonder ze bloot te stellen aan het openbare register.
npm proxy en cache
Spiegelt openbare npm-pakketten automatisch lokaal, zodat installaties snel en betrouwbaar blijven, zelfs wanneer npm onbereikbaar is.
npm, Yarn, pnpm compatibel
Werkt direct met alle belangrijke JavaScript-pakketbeheerders — geen speciale client-plugins of wrappers vereist.
Ingebouwde authenticatie
Beheer gebruikerstoegang met htpasswd-gebaseerde authenticatie om te bepalen wie pakketten kan publiceren of installeren.
Web-UI inbegrepen
Blader door pakketten, inspecteer versies en doorzoek je register via een schone ingebouwde webinterface.
Inpluggenecosysteem
Breid opslag, authenticatie en middleware uit via een uitgebreid plug-insysteem om te integreren met S3, LDAP of aangepaste workflows.
Waarom Verdaccio op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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