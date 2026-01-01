Tot wel 69% korting op Verdaccio

Implementeer Verdaccio met één-klik-installatie.

Lichtgewicht privé npm-proxy-register voor het publiceren, cachen en beheren van JavaScript-pakketten binnen je team.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer Verdaccio met één-klik-installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Verdaccio kunt bouwen

Verdaccio is een lichtgewicht, open-source privé npm-register waarmee teams interne pakketten kunnen publiceren en de openbare npm-register als proxy kunnen gebruiken. In tegenstelling tot gehoste registers die per gebruiker kosten in rekening brengen of snelheidsbeperkingen opleggen, draait Verdaccio volledig op je eigen infrastructuur — waardoor je beschikt over een snelle, lokale cache van npm-pakketten naast een veilige opslag voor je privé JavaScript-modules.

Zelf-hosten met Verdaccio verwijdert de afhankelijkheid van je build-pipelines van externe npm-beschikbaarheid, versnelt installaties door lokale caching en houdt bedrijfseigen code uit openbare registers. Het is volledig compatibel met npm, Yarn en pnpm zonder enige client-side configuratiewijzigingen, behalve het verwijzen naar je register-URL.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Verdaccio

Privé pakketpublicatie

Publiceer en distribueer interne npm-pakketten binnen je team zonder ze bloot te stellen aan het openbare register.

npm proxy en cache

Spiegelt openbare npm-pakketten automatisch lokaal, zodat installaties snel en betrouwbaar blijven, zelfs wanneer npm onbereikbaar is.

npm, Yarn, pnpm compatibel

Werkt direct met alle belangrijke JavaScript-pakketbeheerders — geen speciale client-plugins of wrappers vereist.

Ingebouwde authenticatie

Beheer gebruikerstoegang met htpasswd-gebaseerde authenticatie om te bepalen wie pakketten kan publiceren of installeren.

Web-UI inbegrepen

Blader door pakketten, inspecteer versies en doorzoek je register via een schone ingebouwde webinterface.

Inpluggenecosysteem

Breid opslag, authenticatie en middleware uit via een uitgebreid plug-insysteem om te integreren met S3, LDAP of aangepaste workflows.

Waarom Verdaccio op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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