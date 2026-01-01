Implementeer WireGuard Easy met één-klik installatie.
Webgebaseerd WireGuard VPN-beheer met clientgeneratie, QR-codes en realtime verkeersstatistieken.
Kies een VPS-plan voor WireGuard Easy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WireGuard Easy kunt bouwen
WireGuard Easy is een zelfgehoste webinterface die het implementeren en beheren van een WireGuard VPN-server eenvoudig maakt voor elk kennisniveau. Het biedt een dashboard voor het aanmaken van clientconfiguraties, het genereren van QR-codes voor mobiele installatie en het monitoren van real-time verkeersstatistieken zonder de WireGuard CLI aan te raken.
WireGuard Easy zelf hosten op een VPS geeft je een privé VPN-server onder jouw volledige controle. De moderne cryptografie en lichtgewicht kernelmodule van WireGuard leveren aanzienlijk snellere en efficiëntere tunnels dan OpenVPN of IPSec, en de webinterface maakt het toevoegen, uitschakelen of verwijderen van clients direct mogelijk zonder de server opnieuw op te starten.
Belangrijkste kenmerken van WireGuard Easy
Webgebaseerd beheer
VPN-clients toevoegen, inschakelen, uitschakelen en verwijderen vanuit een browserinterface zonder de WireGuard-commandoregel te gebruiken.
QR-code instellen
Genereer QR-codes voor elke clientconfiguratie om te scannen met de mobiele app van WireGuard voor een directe verbindingsinstelling.
Realtime verkeersstatistieken
Monitor per-client bandbreedtegebruik en laatst geziene tijdstempels vanaf het dashboard om VPN-activiteit te volgen.
Snelle WireGuard-tunnels
WireGuard's moderne cryptografie en implementatie op kernelniveau levert snellere en efficiëntere VPN-tunnels dan OpenVPN.
Cliëntconfiguratie-export
Download clientconfiguratiebestanden voor elk apparaat dat WireGuard ondersteunt, inclusief desktop-, mobiele en routerclients.
Waarom WireGuard Easy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.