WireGuard Easy is een zelfgehoste webinterface die het implementeren en beheren van een WireGuard VPN-server eenvoudig maakt voor elk kennisniveau. Het biedt een dashboard voor het aanmaken van clientconfiguraties, het genereren van QR-codes voor mobiele installatie en het monitoren van real-time verkeersstatistieken zonder de WireGuard CLI aan te raken.

WireGuard Easy zelf hosten op een VPS geeft je een privé VPN-server onder jouw volledige controle. De moderne cryptografie en lichtgewicht kernelmodule van WireGuard leveren aanzienlijk snellere en efficiëntere tunnels dan OpenVPN of IPSec, en de webinterface maakt het toevoegen, uitschakelen of verwijderen van clients direct mogelijk zonder de server opnieuw op te starten.