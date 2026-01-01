Implementeer OmniTools met één klik installatie.
Zelf-gehoste webhulpprogrammasuite met 80+ tools voor beeldbewerking, PDF-manipulatie, videoconversie en datatransformatie.
Kies een VPS-plan voor OmniTools
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OmniTools kunt bouwen
OmniTools bundelt meer dan 80 browsergebaseerde hulpprogramma's in één enkele zelfgehoste applicatie, waardoor je niet langer meerdere verspreide online conversiesites hoeft te bezoeken. Beeldbewerking, PDF-samenvoeging, video inkorten, JSON-opmaak, QR-codegeneratie en meer zijn allemaal beschikbaar via één consistente interface, zonder bestandsgroottelimieten of premium betaalmuren.
Omdat alle verwerking direct in de browser plaatsvindt, worden er nooit bestanden naar de server geüpload. Zelf OmniTools hosten betekent dat gevoelige documenten op jouw netwerk blijven, jouw team een schone, advertentievrije tool krijgt die toegankelijk is vanaf elk apparaat, en je de privacyrisico's van openbare conversiewebsites elimineert.
Belangrijkste kenmerken van OmniTools
Verwerking aan de browserkant
Alle bestandsbewerkingen worden lokaal in de browser uitgevoerd — er wordt niets naar de server geüpload, waardoor gevoelige documenten privé blijven.
Afbeelding- en PDF-gereedschappen
Formaat van afbeeldingen wijzigen, converteren en comprimeren; pdf's samenvoegen, splitsen en annoteren zonder desktopsoftware te installeren.
Video- en audiohulpprogramma's
Video's inkorten, audiotracks extraheren en converteren naar GIF-formaat, direct in de browser.
Developer gegevens tools
Formatteer JSON, converteer tussen CSV en JSON, valideer XML, en codeer of decodeer URL's op één plek.
Geen advertenties of betaalmuren
Zelfhosting biedt een schone, afleidingsvrije interface met alle 80+ tools volledig beschikbaar zonder extra kosten.
Waarom OmniTools op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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