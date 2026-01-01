Implementeer Joomla met één klik.
Krachtig open-source CMS voor het bouwen van dynamische websites, portalen en webapplicaties met meertalige ondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Joomla
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Joomla kunt bouwen
Joomla is een volwassen, open-source contentmanagementsysteem met meer dan 100 miljoen downloads, dat alles aandrijft, van persoonlijke blogs en communityportals tot bedrijfsapplicaties en overheidswebsites. Het geavanceerde gebruikersbeheer, de ingebouwde meertalige ondersteuning voor meer dan 75 talen en duizenden extensies maken het een van de meest flexibele CMS-platforms die beschikbaar zijn.
Joomla zelf hosten op je eigen VPS geeft je toegewezen middelen, volledige controle over de PHP- en MySQL-configuratie, en geen shared-hostingbeperkingen — zodat je site meegroeit met je publiek zonder onvoorspelbare prestaties of kosten per bezoeker.
Belangrijkste kenmerken van Joomla
Ingebouwd meertalig
Beheer content native in meer dan 75 talen — geen plugins van derden nodig, waardoor het ideaal is voor internationale bedrijven en organisaties.
Geavanceerde Toegangscontrole
Definieer gedetailleerde machtigingen met meerdere gebruikersgroepen en toegangsniveaus, waardoor je precies kunt bepalen wie inhoud kan maken, bewerken of publiceren.
Duizenden Extensies
Breid Joomla uit met sjablonen, componenten, modules en plug-ins uit de Joomla Extensions Directory om alle functionaliteit toe te voegen die je site vereist.
Ingebouwde SEO-tools
Genereer gebruiksvriendelijke URL's, meta-omschrijvingen en sitemaps standaard om de zoekmachineposities te verbeteren zonder extra plug-ins.
Inhoud versiebeheer
Volg elke wijziging aan artikelen en keer terug naar elke vorige versie, waarbij je je content beschermt tegen onbedoelde bewerkingen of ongewenste revisies.
Waarom Joomla op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.