Implementeer Norish met één-klik installatie.
Open-source receptenmanager voor huishoudens met socialemedia-import, AI-voedingsanalyse en real-time synchronisatie.
Kies een VPS-plan voor Norish
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Norish kunt bouwen
Norish is een moderne, voor huishoudens ontworpen receptbeheer-app gebouwd voor gezinnen en gedeelde woonsituaties. Het importeert recepten direct van URL's, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-video's en schermafbeeldingen — waardoor het handmatige transcriptiewerk dat andere receptbeheerders vereisen, wordt geëlimineerd. AI-gestuurde voedingsanalyse en allergiedetectie worden automatisch uitgevoerd op elk geïmporteerd recept, en wijzigingen synchroniseren in realtime op alle huishoudelijke apparaten via Redis.
In tegenstelling tot cloudreceptdiensten die je gegevens te gelde maken en export beperken, is Norish volledig zelf gehost onder AGPL-3.0, waarbij elk recept, elke boodschappenlijst en elk maaltijdplan op infrastructuur blijft die jij beheert zonder kosten per huishouden of abonnementsniveaus.
Belangrijkste kenmerken van Norish
Sociale media-receptimport
Importeer recepten vanaf elke URL, YouTube Shorts, Instagram Reels of TikTok-video's met behulp van een headless browser — geen handmatige transcriptie nodig.
AI-voedingsanalyse
Automatisch voedingsinformatie genereren en allergenen detecteren op geïmporteerde recepten, zodat huisgenoten met dieetwensen altijd accurate gegevens hebben.
Realtime huishoudsynchronisatie
Receptwijzigingen, updates van de boodschappenlijst en bewerkingen van het maaltijdplan worden direct doorgevoerd naar elk apparaat in het huishouden zonder handmatig te verversen.
Shared boodschappenlijstjes
Stel huishoudelijke boodschappenlijstjes samen direct vanuit geselecteerde recepten en maaltijdplannen, met artikelen die zijn geordend voor efficiënt winkelen.
CalDAV maaltijdplanner
Synchroniseer je maaltijdplankalender met elke CalDAV-compatibele app zodat geplande maaltijden verschijnen naast afspraken en herinneringen.
Waarom Norish op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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