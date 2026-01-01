Norish is een moderne, voor huishoudens ontworpen receptbeheer-app gebouwd voor gezinnen en gedeelde woonsituaties. Het importeert recepten direct van URL's, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-video's en schermafbeeldingen — waardoor het handmatige transcriptiewerk dat andere receptbeheerders vereisen, wordt geëlimineerd. AI-gestuurde voedingsanalyse en allergiedetectie worden automatisch uitgevoerd op elk geïmporteerd recept, en wijzigingen synchroniseren in realtime op alle huishoudelijke apparaten via Redis.

In tegenstelling tot cloudreceptdiensten die je gegevens te gelde maken en export beperken, is Norish volledig zelf gehost onder AGPL-3.0, waarbij elk recept, elke boodschappenlijst en elk maaltijdplan op infrastructuur blijft die jij beheert zonder kosten per huishouden of abonnementsniveaus.