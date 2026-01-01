Implementeer Geneac in één-klik-installatie.
Zelfgehoste genealogie websitebouwer voor het online publiceren van je stamboom, onderzoek en foto's.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Geneac kunt bouwen
Geneac is een open-source Ruby on Rails-applicatie voor het delen van genealogisch onderzoek op het web. Het presenteert personen, relaties, foto's en notities in een wiki-achtige indeling die bezoekers kunnen bekijken, terwijl beheerders de onderliggende stamboom beheren vanuit een geauthenticeerde backend. Het gegevensmodel is speciaal gebouwd voor genealogie — individuen, families, bronvermeldingen, bewerkingsgeschiedenis en tagging zijn eersteklas concepten in plaats van achteraf toegevoegde blogberichten.
Door Geneac zelf te hosten, blijven decennia aan familieonderzoek, gescande documenten en privénotities op je eigen server, waar jij de toegang volledig beheert. De applicatie gebruikt SQLite en lokale bestandsopslag, zodat een enkel persistent volume de complete site vastlegt en kan worden geback-upt als een reguliere bestandskopie zonder databasetools.
Belangrijkste kenmerken van Geneac
Mensen en Relaties
Leg personen vast met geboorte-, overlijdens- en biografische gegevens, en koppel ze vervolgens via ouder-, partner- en kindrelaties om een navigeerbare stamboom op te bouwen.
Foto's en Documenten
Voeg gescande foto's, certificaten en brondocumenten toe aan personen en notities via Active Storage, waarbij de beeldverwerking wordt afgehandeld door libvips.
Onderzoeksopmerkingen
Leg biografische verhalen en onderzoeksresultaten vast als uitgebreide notities die getagd en gekoppeld kunnen worden aan de personen die ze beschrijven.
Tags en Zoeken
Organiseer inhoud met de acts-as-taggable-on engine zodat achternamen, locaties en thema's gefilterd kunnen worden over personen, foto's en notities.
Geverifieerde Beheerder
Devise-gestuurde registratie, inlog en beheerdersroltoekenningen beschermen bewerkingen, terwijl de gepubliceerde site openbaar toegankelijk blijft voor familieleden.
Achtergrondwerkers
Een Resque-worker, ondersteund door Redis, voert beeldverwerking en andere langlopende taken op de achtergrond uit, zodat de webinterface responsief blijft.
Waarom Geneac op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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