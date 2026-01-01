Geneac is een open-source Ruby on Rails-applicatie voor het delen van genealogisch onderzoek op het web. Het presenteert personen, relaties, foto's en notities in een wiki-achtige indeling die bezoekers kunnen bekijken, terwijl beheerders de onderliggende stamboom beheren vanuit een geauthenticeerde backend. Het gegevensmodel is speciaal gebouwd voor genealogie — individuen, families, bronvermeldingen, bewerkingsgeschiedenis en tagging zijn eersteklas concepten in plaats van achteraf toegevoegde blogberichten.

Door Geneac zelf te hosten, blijven decennia aan familieonderzoek, gescande documenten en privénotities op je eigen server, waar jij de toegang volledig beheert. De applicatie gebruikt SQLite en lokale bestandsopslag, zodat een enkel persistent volume de complete site vastlegt en kan worden geback-upt als een reguliere bestandskopie zonder databasetools.