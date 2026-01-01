Implementeer Jelly-Clipper met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste begeleidende app voor Jellyfin die videofragmenten creëert, deelt en beheert uit je mediabibliotheek.
Kies een VPS-plan voor Jelly-Clipper
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jelly-Clipper kunt bouwen
Jelly-Clipper is een open-source webcompanion voor Jellyfin die elk moment in je mediabibliotheek omzet in een deelbare clip. Plak een Jellyfin video-URL, selecteer een begin- en eindpunt, en Jelly-Clipper produceert een permanente clip die naast je bibliotheek wordt opgeslagen en toegankelijk is voor elke geauthenticeerde Jellyfin-gebruiker op jouw instantie.
Zelf Jelly-Clipper hosten op een VPS houdt clips, gedownloade bronbestanden en de SQLite-database op infrastructuur die jij beheert, zonder uploads van derden, geen openbare deeldiensten, en een geplande cronjob die automatisch opslagruimte vrijmaakt door gecachte originelen te verwijderen die ouder zijn dan je retentieperiode.
Belangrijkste kenmerken van Jelly-Clipper
URL-gebaseerde uitsnede
Plak een Jellyfin video-URL en definieer begin- en eindtijdstempels om een clip te genereren zonder de browser te verlaten.
Jellyfin-authenticatie
Hergebruikt Jellyfin-gebruikersaccounts, zodat alleen leden van je Jellyfin-instantie clips kunnen bekijken, aanmaken of beheren.
Permanente clipbibliotheek
Opgeslagen clips blijven voor onbepaalde tijd bestaan in elk gebruikersprofiel, met deelbare links die toegankelijk zijn voor de rest van de instantie.
Slimme lokale weergave
Detecteert wanneer het originele mediabestand lokaal is gekoppeld en speelt het direct af om onnodige downloads of transcoderingen over te slaan.
Geautomatiseerde opschoning
Een configureerbare cron-taak verwijdert gedownloade bronbestanden na een bewaarperiode, zodat het videovolume onder controle blijft.
Waarom Jelly-Clipper op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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