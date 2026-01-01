Jelly-Clipper is een open-source webcompanion voor Jellyfin die elk moment in je mediabibliotheek omzet in een deelbare clip. Plak een Jellyfin video-URL, selecteer een begin- en eindpunt, en Jelly-Clipper produceert een permanente clip die naast je bibliotheek wordt opgeslagen en toegankelijk is voor elke geauthenticeerde Jellyfin-gebruiker op jouw instantie.

Zelf Jelly-Clipper hosten op een VPS houdt clips, gedownloade bronbestanden en de SQLite-database op infrastructuur die jij beheert, zonder uploads van derden, geen openbare deeldiensten, en een geplande cronjob die automatisch opslagruimte vrijmaakt door gecachte originelen te verwijderen die ouder zijn dan je retentieperiode.