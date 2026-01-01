YOURLS (Your Own URL Shortener) is een kleine, zelfstandige PHP-applicatie waarmee je je eigen URL-verkortingsdienst op je domein kunt draaien. In tegenstelling tot commerciële diensten houdt YOURLS alle klikgegevens en linkbeheer volledig onder jouw controle — geen snelheidsbeperkingen, geen abonnementskosten en geen tracking van je publiek door derden.

Naast basisverkorting bevat YOURLS ingebouwde kliktracking, verwijzingsanalyses en een REST API voor programmatisch linkbeheer. Een actieve community heeft meer dan 300 plugins gebouwd die alles omvatten van QR-codegeneratie tot geolocatie-redirects, waardoor YOURLS een van de meest uitbreidbare zelf-gehoste linkverkorters is die beschikbaar zijn.