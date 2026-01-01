Implementeer YOURLS met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste PHP URL-verkorter met klikstatistieken, 300+ plugins en een REST API.
Kies een VPS-plan voor YOURLS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met YOURLS kunt bouwen
YOURLS (Your Own URL Shortener) is een kleine, zelfstandige PHP-applicatie waarmee je je eigen URL-verkortingsdienst op je domein kunt draaien. In tegenstelling tot commerciële diensten houdt YOURLS alle klikgegevens en linkbeheer volledig onder jouw controle — geen snelheidsbeperkingen, geen abonnementskosten en geen tracking van je publiek door derden.
Naast basisverkorting bevat YOURLS ingebouwde kliktracking, verwijzingsanalyses en een REST API voor programmatisch linkbeheer. Een actieve community heeft meer dan 300 plugins gebouwd die alles omvatten van QR-codegeneratie tot geolocatie-redirects, waardoor YOURLS een van de meest uitbreidbare zelf-gehoste linkverkorters is die beschikbaar zijn.
Belangrijkste kenmerken van YOURLS
Klikanalyses
Houd het totaal aantal klikken, verwijzers en statistieken per link bij, zodat je precies weet hoe elke verkorte URL in de loop van de tijd presteert.
Pluginecosysteem
Meer dan 300 community-plugins breiden YOURLS uit met QR-codes, geolocatie-redirects, linkvoorbeelden en meer — geen maatwerkontwikkeling vereist.
REST API
Creëer, breid uit en haal linkstatistieken programmatisch op via een ingebouwde API, waardoor YOURLS eenvoudig te integreren is in apps en automatiseringsworkflows.
Aangepaste zoekwoorden
Wijs memorabele aangepaste slugs toe aan elke link in plaats van willekeurige tekens, waardoor je merk-URL's krijgt zoals
yourdomain.com/launch.
Openbare modus of privémodus
Gebruik YOURLS als een privétool voor je team of stel het openbaar beschikbaar — toegangscontrole is één configuratieschakelaar.
Bookmarkletondersteuning
Installeer de bookmarklet met één klik in elke browser om de URL van de huidige pagina te verkorten zonder je workflow te verlaten.
Waarom YOURLS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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