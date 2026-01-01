Implementeer Zabbix met één-klik installatie.
Open source monitoring op bedrijfsniveau voor netwerken, servers, applicaties en clouddiensten in één geïntegreerd platform.
Kies een VPS-plan voor Zabbix
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zabbix kunt bouwen
Zabbix is een open-source monitoringoplossing van bedrijfsklasse die wordt vertrouwd door NASA, Salesforce en tienduizenden organisaties om de status van netwerken, servers, virtuele machines, containers en cloudservices te monitoren. Eén enkele Zabbix-instantie kan tienduizenden metrics per seconde verzamelen via agents, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-controles en aangepaste scripts, en vervolgens afwijkingen aan het licht brengen via getemplateerde triggers, escalatieregels en uitgebreide dashboards.
Zabbix zelf hosten op je eigen VPS houdt elke metric, gebeurtenis en credential binnen de infrastructuur die je beheert, zonder licentiekosten per host of kosten voor data-uitvoer. De gebundelde PostgreSQL-database en Zabbix-agent geven je een complete monitoringstack die klaar is om hosts toe te voegen zodra de implementatie is voltooid.
Belangrijkste kenmerken van Zabbix
Agent en zonder agent
Verzamel metingen via native Zabbix-agents, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet en HTTP-controles zonder software te installeren op elk gemonitord apparaat.
Autodetectie
Ontdek hosts, netwerkinterfaces, services en virtuele machines automatisch en pas monitoringtemplates toe zonder handmatige configuratie.
Flexibele waarschuwingen
Definieer escalatieregels en stuur meldingen naar Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-mail, sms en webhooks op basis van ernst en ontvanger.
Sjabloongebaseerde monitoring
Honderden kant-en-klare sjablonen omvatten databases, webservers, Kubernetes, AWS, VMware en netwerkapparatuur, zodat het onboarden van nieuwe hosts minuten duurt, geen uren.
Aanpasbare dashboards
Bouw dashboards met grafieken, kaarten, top hosts-widgets en SLA-rapporten die zijn afgestemd op NOC-operators, ontwikkelaars of leidinggevende belanghebbenden.
Langetermijnstatistieken
Sla historische gegevens en geaggregeerde trends op in PostgreSQL voor jarenlange capaciteitsplanning, evaluatie na incidenten en compliance-rapportage.
Waarom Zabbix op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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