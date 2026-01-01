Zabbix is een open-source monitoringoplossing van bedrijfsklasse die wordt vertrouwd door NASA, Salesforce en tienduizenden organisaties om de status van netwerken, servers, virtuele machines, containers en cloudservices te monitoren. Eén enkele Zabbix-instantie kan tienduizenden metrics per seconde verzamelen via agents, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-controles en aangepaste scripts, en vervolgens afwijkingen aan het licht brengen via getemplateerde triggers, escalatieregels en uitgebreide dashboards.

Zabbix zelf hosten op je eigen VPS houdt elke metric, gebeurtenis en credential binnen de infrastructuur die je beheert, zonder licentiekosten per host of kosten voor data-uitvoer. De gebundelde PostgreSQL-database en Zabbix-agent geven je een complete monitoringstack die klaar is om hosts toe te voegen zodra de implementatie is voltooid.