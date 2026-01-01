Tot wel 69% korting op PrivateGPT

Implementeer PrivateGPT met één klik.

Zelf-gehoste RAG-engine waarmee je kunt chatten met je privédocumenten met behulp van lokale LLM's — er verlaten geen gegevens je server.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
10,99/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
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69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met PrivateGPT kunt bouwen

PrivateGPT is een open source RAG (Retrieval-Augmented Generation) platform voor het bevragen van je eigen documenten met behulp van lokale grote taalmodellen. Upload bestanden en stel er vragen over — het systeem haalt de meest relevante passages op en gebruikt een lokaal LLM om nauwkeurige, geciteerde antwoorden te genereren zonder gegevens naar externe API's of clouddiensten te sturen.

Deze implementatie gebruikt Ollama om inferentie volledig op de CPU uit te voeren, waardoor het praktisch is op elke VPS zonder GPU. Bij de eerste lancering downloadt Ollama automatisch Llama 3.1 8B en een tekst-embeddingmodel — geen HuggingFace-account of API-key vereist. Latere starts zijn snel. Zelf-hosting houdt je documenten, zoekopdrachten en gespreksgeschiedenis op infrastructuur die je volledig beheert.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van PrivateGPT

100% privé design

Alle inferentie draait lokaal via Ollama — documenten, zoekopdrachten en antwoorden raken nooit externe API's of clouddiensten aan.

Documentinvoer

Upload pdf's, tekstbestanden, spreadsheets en meer; het systeem verdeelt ze in segmenten en bedt ze in in een lokale vectoropslag voor semantische retrieval.

RAG-aangedreven antwoorden

Elke reactie haalt eerst de meest relevante documentpassages op, en baseert de antwoorden op jouw daadwerkelijke inhoud in plaats van gehallucineerde kennis.

Meerdere querymodi

Schakel tussen RAG-chat, zoeken in volledige documenten, gewone LLM-chat en samenvatten, vanuit dezelfde interface zonder iets opnieuw te configureren.

GPU-vrije inferentie

Draait volledig op CPU via Ollama — geen GPU of CUDA vereist, waardoor het inzetbaar is op elk standaard VPS-plan.

Ingebouwde webgebruikersinterface

Gradio-gebaseerde interface voor het uploaden van documenten, vragen stellen en het beheren van opgenomen bestanden — geen aparte frontend om te installeren.

Waarom PrivateGPT op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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