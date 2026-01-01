Implementeer PrivateGPT met één klik.
Zelf-gehoste RAG-engine waarmee je kunt chatten met je privédocumenten met behulp van lokale LLM's — er verlaten geen gegevens je server.
Kies een VPS-plan voor PrivateGPT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PrivateGPT kunt bouwen
PrivateGPT is een open source RAG (Retrieval-Augmented Generation) platform voor het bevragen van je eigen documenten met behulp van lokale grote taalmodellen. Upload bestanden en stel er vragen over — het systeem haalt de meest relevante passages op en gebruikt een lokaal LLM om nauwkeurige, geciteerde antwoorden te genereren zonder gegevens naar externe API's of clouddiensten te sturen.
Deze implementatie gebruikt Ollama om inferentie volledig op de CPU uit te voeren, waardoor het praktisch is op elke VPS zonder GPU. Bij de eerste lancering downloadt Ollama automatisch Llama 3.1 8B en een tekst-embeddingmodel — geen HuggingFace-account of API-key vereist. Latere starts zijn snel. Zelf-hosting houdt je documenten, zoekopdrachten en gespreksgeschiedenis op infrastructuur die je volledig beheert.
Belangrijkste kenmerken van PrivateGPT
100% privé design
Alle inferentie draait lokaal via Ollama — documenten, zoekopdrachten en antwoorden raken nooit externe API's of clouddiensten aan.
Documentinvoer
Upload pdf's, tekstbestanden, spreadsheets en meer; het systeem verdeelt ze in segmenten en bedt ze in in een lokale vectoropslag voor semantische retrieval.
RAG-aangedreven antwoorden
Elke reactie haalt eerst de meest relevante documentpassages op, en baseert de antwoorden op jouw daadwerkelijke inhoud in plaats van gehallucineerde kennis.
Meerdere querymodi
Schakel tussen RAG-chat, zoeken in volledige documenten, gewone LLM-chat en samenvatten, vanuit dezelfde interface zonder iets opnieuw te configureren.
GPU-vrije inferentie
Draait volledig op CPU via Ollama — geen GPU of CUDA vereist, waardoor het inzetbaar is op elk standaard VPS-plan.
Ingebouwde webgebruikersinterface
Gradio-gebaseerde interface voor het uploaden van documenten, vragen stellen en het beheren van opgenomen bestanden — geen aparte frontend om te installeren.
Waarom PrivateGPT op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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