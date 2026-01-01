Tot wel 69% korting op Apprise API

Implementeer Apprise API met één klik installatie.

Uniforme REST-notificatiegateway die meldingen stuurt naar meer dan 120 services, waaronder Slack, Discord, e-mail en mobiele pushmeldingen.

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 17,99
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Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
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16 TB bandbreedte
66% korting
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 64,99
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Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
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32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Apprise API kunt bouwen

Apprise API is een lichtgewicht REST-microservice die de Apprise Notification Library omvat, waardoor elke applicatie één eindpunt krijgt om gelijktijdig meer dan 120 notificatieplatforms te bereiken. In plaats van afzonderlijke integraties voor Slack, Discord, PagerDuty, e-mail en mobiele push te onderhouden in elke service die je beheert, configureer je bestemmingen één keer in Apprise API en routeer je notificaties naar ze allemaal via één enkele HTTP-aanroep.

Zelf-hosten van Apprise API houdt de logica voor notificatierouting en eventuele gevoelige webhook-tokens op je eigen infrastructuur in plaats van deze via een aggregator van derden te laten lopen. De stateful configuratiemodus behoudt je notificatie-eindpunten en sjablonen na herstarts, terwijl de ingebouwde webinterface je bestemmingen laat testen en beheren zonder code te schrijven.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Apprise API

120+ Notificatiediensten

Bereik Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-mail en tientallen meer via één enkele geünificeerde API, waardoor de noodzaak wegvalt om afzonderlijke integraties per dienst te onderhouden.

Stateful configuratie

Sla meldingseindpunten en sjablonen permanent op, zodat je ernaar kunt verwijzen met een tag over meerdere applicaties heen, zonder verbindingsdetails in elk verzoek te herhalen.

Tagging en Routering

Organiseer meldingsbestemmingen in benoemde groepen en verstuur gerichte waarschuwingen naar de juiste doelgroep — dienstdoende engineers, een specifiek teamkanaal, of alle kanalen tegelijk — met één tagparameter.

Ingebouwde webinterface

Configureer, test en beheer notificatie-eindpunten via een browsergebaseerde UI, zodat niet-ontwikkelaars nieuwe bestemmingen kunnen instellen zonder de REST API rechtstreeks te gebruiken.

Bijlageondersteuning

Verstuur bestanden, afbeeldingen en logfragmenten samen met notificatieberichten, waardoor meldingen directer bruikbaar zijn door het benodigde bewijs mee te sturen om onmiddellijk te diagnosticeren en te reageren.

Waarom Apprise API op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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