Implementeer Apprise API met één klik installatie.
Uniforme REST-notificatiegateway die meldingen stuurt naar meer dan 120 services, waaronder Slack, Discord, e-mail en mobiele pushmeldingen.
Kies een VPS-plan voor Apprise API
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apprise API kunt bouwen
Apprise API is een lichtgewicht REST-microservice die de Apprise Notification Library omvat, waardoor elke applicatie één eindpunt krijgt om gelijktijdig meer dan 120 notificatieplatforms te bereiken. In plaats van afzonderlijke integraties voor Slack, Discord, PagerDuty, e-mail en mobiele push te onderhouden in elke service die je beheert, configureer je bestemmingen één keer in Apprise API en routeer je notificaties naar ze allemaal via één enkele HTTP-aanroep.
Zelf-hosten van Apprise API houdt de logica voor notificatierouting en eventuele gevoelige webhook-tokens op je eigen infrastructuur in plaats van deze via een aggregator van derden te laten lopen. De stateful configuratiemodus behoudt je notificatie-eindpunten en sjablonen na herstarts, terwijl de ingebouwde webinterface je bestemmingen laat testen en beheren zonder code te schrijven.
Belangrijkste kenmerken van Apprise API
120+ Notificatiediensten
Bereik Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-mail en tientallen meer via één enkele geünificeerde API, waardoor de noodzaak wegvalt om afzonderlijke integraties per dienst te onderhouden.
Stateful configuratie
Sla meldingseindpunten en sjablonen permanent op, zodat je ernaar kunt verwijzen met een tag over meerdere applicaties heen, zonder verbindingsdetails in elk verzoek te herhalen.
Tagging en Routering
Organiseer meldingsbestemmingen in benoemde groepen en verstuur gerichte waarschuwingen naar de juiste doelgroep — dienstdoende engineers, een specifiek teamkanaal, of alle kanalen tegelijk — met één tagparameter.
Ingebouwde webinterface
Configureer, test en beheer notificatie-eindpunten via een browsergebaseerde UI, zodat niet-ontwikkelaars nieuwe bestemmingen kunnen instellen zonder de REST API rechtstreeks te gebruiken.
Bijlageondersteuning
Verstuur bestanden, afbeeldingen en logfragmenten samen met notificatieberichten, waardoor meldingen directer bruikbaar zijn door het benodigde bewijs mee te sturen om onmiddellijk te diagnosticeren en te reageren.
Waarom Apprise API op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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