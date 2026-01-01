Apprise API is een lichtgewicht REST-microservice die de Apprise Notification Library omvat, waardoor elke applicatie één eindpunt krijgt om gelijktijdig meer dan 120 notificatieplatforms te bereiken. In plaats van afzonderlijke integraties voor Slack, Discord, PagerDuty, e-mail en mobiele push te onderhouden in elke service die je beheert, configureer je bestemmingen één keer in Apprise API en routeer je notificaties naar ze allemaal via één enkele HTTP-aanroep.

Zelf-hosten van Apprise API houdt de logica voor notificatierouting en eventuele gevoelige webhook-tokens op je eigen infrastructuur in plaats van deze via een aggregator van derden te laten lopen. De stateful configuratiemodus behoudt je notificatie-eindpunten en sjablonen na herstarts, terwijl de ingebouwde webinterface je bestemmingen laat testen en beheren zonder code te schrijven.