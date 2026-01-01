OpenHuman is een open-source persoonlijke AI superintelligentie ontworpen om op je eigen infrastructuur te draaien. Gebouwd rond een Rust-kern en een local-first geheugenboom die compatibel is met Obsidian, maakt het verbinding met meer dan honderd diensten via one-click OAuth — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar en nog veel meer — en haalt elke twintig minuten stilzwijgend nieuwe gegevens op in een privé kennisbank.

Door OpenHuman zelf te hosten, blijven al je e-mails, documenten en gesprekken in een werkruimte die jij bezit, terwijl je nog steeds verzoeken naar redenerings-, snelle of vision-modellen kunt routeren op aanvraag. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in, en geen enkele externe AI-dienst ziet ooit je ruwe gegevens, tenzij je deze daar expliciet naartoe routeert.