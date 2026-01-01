Implementeer OpenHuman met één klik installatie.
Zelfgehoste persoonlijke AI-kern die 118+ apps verbindt en een privé geheugenboom opbouwt die je volledig beheert.
Kies een VPS-plan voor OpenHuman
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenHuman kunt bouwen
OpenHuman is een open-source persoonlijke AI superintelligentie ontworpen om op je eigen infrastructuur te draaien. Gebouwd rond een Rust-kern en een local-first geheugenboom die compatibel is met Obsidian, maakt het verbinding met meer dan honderd diensten via one-click OAuth — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar en nog veel meer — en haalt elke twintig minuten stilzwijgend nieuwe gegevens op in een privé kennisbank.
Door OpenHuman zelf te hosten, blijven al je e-mails, documenten en gesprekken in een werkruimte die jij bezit, terwijl je nog steeds verzoeken naar redenerings-, snelle of vision-modellen kunt routeren op aanvraag. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in, en geen enkele externe AI-dienst ziet ooit je ruwe gegevens, tenzij je deze daar expliciet naartoe routeert.
Belangrijkste kenmerken van OpenHuman
Lokaal-gericht geheugen
Elk bericht, document en elke integratiesynchronisatie komt terecht in een lokale SQLite-opslag en een Obsidian-compatibele kluis die je direct op schijf kunt lezen, bewerken en waarvan je een back-up kunt maken.
118+ integraties
Eén-klik OAuth-connectoren voor Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Agenda en tientallen meer, met een achtergrondwerker die gegevens elke twintig minuten vernieuwt.
Eigen agenttools
Ingebouwde webzoekfunctie, scraping, toegang tot het bestandssysteem, git-bewerkingen en spraak (STT/TTS) laten agents namens je handelen zonder externe plugin-frameworks.
TokenJuice compressie
Een on-device promptcompressor die overtollige tokens uit agentaanroepen verwijdert, waardoor de API-kosten van het model met wel 80% worden verlaagd bij langlopende workflows.
Uniforme modelroutering
Schakel tussen redeneer-, snelle en vision-modellen via één abonnement, of richt de kern op lokale Ollama- en LM Studio-backends voor volledige privacy.
Geharde RPC-kern
De headless Rust-kern stelt een RPC-eindpunt met bearer-authenticatie beschikbaar, draait als een alleen-lezen container met verlaagde rechten, en koppelt naadloos met desktopclients via het netwerk.
Waarom OpenHuman op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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