Implementeer ZNC met één-klik-installatie.
Altijd actieve IRC bouncer die je 24/7 verbonden houdt met IRC-netwerken en gemiste berichten opnieuw afspeelt.
Kies een VPS-plan voor ZNC
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ZNC kunt bouwen
ZNC is een geavanceerde IRC-bouncer (ook wel een BNC genoemd) die namens jou een persistente verbinding met IRC-netwerken onderhoudt. Het logt berichten terwijl je offline bent, speelt ze opnieuw af wanneer je opnieuw verbinding maakt, en laat je tegelijkertijd vanaf meerdere IRC-clients verbinding maken met dezelfde identiteit. Na meer dan 15 jaar ontwikkeling blijft ZNC de de facto standaard voor zelf-gehoste IRC-bouncers.
Zelf ZNC hosten op een VPS geeft je een stabiele, altijd-online IRC-aanwezigheid met een volledige backloggeschiedenis, modulaire plugins voor meldingen, logging en identificatie, plus een webbeheerinterface voor het toevoegen van netwerken en het configureren van kanalen zonder configuratiebestanden aan te raken.
Belangrijkste kenmerken van ZNC
Altijd actieve IRC-aanwezigheid
Blijft verbonden met elk netwerk waarmee je verbinding maakt, zodat je geen berichten mist of je nickregistraties verliest tijdens desktopdowntime.
Multi-cliënt herhaling
Maak tegelijkertijd verbinding vanaf desktop-, mobiele en webclients — ZNC speelt gemiste berichten opnieuw af en houdt elke client gesynchroniseerd.
Modulair plug-in-systeem
Ingebouwde modules voor logging, NickServ-authenticatie, fail2ban, kanaalroulatie, pushmeldingen en tientallen meer.
Webbeheerinterface
Beheer gebruikers, netwerken, kanalen en modules vanuit een browser — je hoeft geen configuraties handmatig te bewerken of IRC-botopdrachten te gebruiken.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Gebruikersaccounts met geïsoleerde netwerken en module-instellingen laten huishoudens of teams één ZNC-instantie delen over verschillende IRC-identiteiten.
Waarom ZNC op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.