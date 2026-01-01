ZNC is een geavanceerde IRC-bouncer (ook wel een BNC genoemd) die namens jou een persistente verbinding met IRC-netwerken onderhoudt. Het logt berichten terwijl je offline bent, speelt ze opnieuw af wanneer je opnieuw verbinding maakt, en laat je tegelijkertijd vanaf meerdere IRC-clients verbinding maken met dezelfde identiteit. Na meer dan 15 jaar ontwikkeling blijft ZNC de de facto standaard voor zelf-gehoste IRC-bouncers.

Zelf ZNC hosten op een VPS geeft je een stabiele, altijd-online IRC-aanwezigheid met een volledige backloggeschiedenis, modulaire plugins voor meldingen, logging en identificatie, plus een webbeheerinterface voor het toevoegen van netwerken en het configureren van kanalen zonder configuratiebestanden aan te raken.