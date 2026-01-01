ShipShipShip is een open source changelog- en roadmap-applicatie die productteams helpt updates te delen en communityfeedback op één plek te verzamelen. Gebouwd met SvelteKit en Go, combineert het een verfijnde openbare changelog met een kanban-stijl adminpaneel waar elke release, bugfix en elk toekomstig idee naast de verdiende stemmen en reacties staat.

Door ShipShipShip zelf te hosten op je VPS houd je abonneelijsten, SMTP-gegevens en feedbackgegevens onder je eigen controle, elimineert het de prijs per gebruiker van gehoste alternatieven, en kun je de openbare pagina van je eigen merk voorzien met installeerbare thema's die bij je product passen.