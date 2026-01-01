Implementeer ShipShipShip met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelfgehost changelog- en roadmap-platform met community-stemmen, emoji-reacties en nieuwsbriefautomatisering.
Kies een VPS-plan voor ShipShipShip
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ShipShipShip kunt bouwen
ShipShipShip is een open source changelog- en roadmap-applicatie die productteams helpt updates te delen en communityfeedback op één plek te verzamelen. Gebouwd met SvelteKit en Go, combineert het een verfijnde openbare changelog met een kanban-stijl adminpaneel waar elke release, bugfix en elk toekomstig idee naast de verdiende stemmen en reacties staat.
Door ShipShipShip zelf te hosten op je VPS houd je abonneelijsten, SMTP-gegevens en feedbackgegevens onder je eigen controle, elimineert het de prijs per gebruiker van gehoste alternatieven, en kun je de openbare pagina van je eigen merk voorzien met installeerbare thema's die bij je product passen.
Belangrijkste kenmerken van ShipShipShip
Communitystemming
Bezoekers stemmen op voorgestelde functies, zodat het team de roadmap kan prioriteren op basis van echte vraag in plaats van interne aannames.
Emojireacties
Acht reactietypes laten lezers reageren op elke vermelding, waardoor ze eenvoudige feedback geven zonder ze door een aanmeldingsproces te dwingen.
Kanban Roadmap
Een drag-and-drop bord met aanpasbare statussen houdt elk voorgesteld, in uitvoering en geleverd item zichtbaar voor het hele team.
Nieuwsbriefautomatisering
Nieuwsbrieven via SMTP worden automatisch verzonden wanneer een item van status verandert, zodat abonnees op de hoogte zijn van releases zonder handmatige verzendingen.
Installeerbare Thema's
Een op manifesten gebaseerd themasysteem scheidt het beheerpaneel van het openbare wijzigingslogboek, zodat je precies kunt afstemmen op je productbranding.
RESTful API
Volledige REST API voor evenementen, reacties, stemmen en nieuwsbriefabonnees maakt het eenvoudig om te integreren met CI/CD of marketingtools.
Waarom ShipShipShip op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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