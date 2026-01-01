Implementeer FalkorDB met één-klik-installatie.
Hoogwaardige graafdatabase gebouwd voor GraphRAG, kennisgrafen en real-time Cypher-query's op schaal.
Kies een VPS-plan voor FalkorDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FalkorDB kunt bouwen
FalkorDB is een open-source grafische database-engine gebouwd bovenop Redis, ontworpen voor hoogwaardige grafische queries met behulp van de OpenCypher-querytaal. Het slaat grafische gegevens native op in het geheugen, waardoor sub-milliseconde doorlooptijden mogelijk zijn over complexe entiteitsrelaties — waardoor het uitermate geschikt is voor GraphRAG-pijplijnen, aanbevelingsengines, fraudebestrijding, identiteitsgrafieken en netwerktopologieanalyse.
FalkorDB wordt geleverd met een ingebouwde browsergebaseerde gebruikersinterface op poort 3000, waarmee je grafieken kunt verkennen, Cypher-queries kunt uitvoeren en knooppunt- en randrelaties kunt visualiseren zonder extra tools. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt je grafische gegevens volledig onder jouw controle, zonder querylimieten, geen prijs per knooppunt en directe toegang om prestatie-instellingen te verfijnen.
Belangrijkste kenmerken van FalkorDB
OpenCypher Querytaal
Schrijf expressieve graafquery's met OpenCypher, de industriestandaard declaratieve taal voor het doorlopen van knooppunten, randen en patronen.
Ingebouwde Webinterface
Verken grafieken, voer Cypher-query's uit en visualiseer relaties direct in de browser zonder aanvullende clienttools te installeren.
In-geheugen Prestaties
Graafdata wordt native in het geheugen opgeslagen, wat doorlooptijden van minder dan een milliseconde mogelijk maakt, zelfs bij diep verbonden multi-hop relaties.
GraphRAG Gereed
Geoptimaliseerd voor retrieval-augmented generation-pijplijnen die een nauwkeurige, lage-latentie doorloop van kennisgrafieken vereisen tijdens inferentie.
Redis Protocol-compatibel
Ondersteunt het Redis-protocol, zodat elke Redis-clientbibliotheek verbinding kan maken met FalkorDB zonder extra stuurprogramma's of aangepaste SDK's.
Wachtwoordauthenticatie
Veilige toegang met wachtwoordauthenticatie op Redis-niveau, waarbij je grafiekgegevens beschermd blijven tegen ongeautoriseerde verbindingen.
Waarom FalkorDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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