FalkorDB is een open-source grafische database-engine gebouwd bovenop Redis, ontworpen voor hoogwaardige grafische queries met behulp van de OpenCypher-querytaal. Het slaat grafische gegevens native op in het geheugen, waardoor sub-milliseconde doorlooptijden mogelijk zijn over complexe entiteitsrelaties — waardoor het uitermate geschikt is voor GraphRAG-pijplijnen, aanbevelingsengines, fraudebestrijding, identiteitsgrafieken en netwerktopologieanalyse.

FalkorDB wordt geleverd met een ingebouwde browsergebaseerde gebruikersinterface op poort 3000, waarmee je grafieken kunt verkennen, Cypher-queries kunt uitvoeren en knooppunt- en randrelaties kunt visualiseren zonder extra tools. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt je grafische gegevens volledig onder jouw controle, zonder querylimieten, geen prijs per knooppunt en directe toegang om prestatie-instellingen te verfijnen.