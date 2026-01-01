Medusa is een langlopende, door de community onderhouden automatiseringsserver voor tv-seriebiliotheken. Het volgt de series die je volgt, monitort Usenet-indexers en torrent-trackers op nieuwe afleveringen, downloadt overeenkomende bestanden via je bestaande downloader, en hernoemt, tagt en verplaatst ze vervolgens naar je bibliotheek — allemaal aangestuurd vanuit een gepolijste web-UI geïnspireerd op SickBeard en SickChill.

Medusa zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat je tv-automatisering 24/7 draait, zodat afleveringen minuten na de release in je bibliotheek verschijnen. Het werkt naadloos samen met Plex, Jellyfin, Emby en het bredere Servarr-ecosysteem, en werkt met vrijwel elke Newznab- en Torznab-indexer via native plugins.