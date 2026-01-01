Implementeer Medusa met één klikinstallatie.
Automatische Videobibliotheekbeheerder voor tv-series — haalt nieuwe afleveringen op zodra ze verschijnen op indexeerders.
Kies een VPS-plan voor Medusa
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Medusa kunt bouwen
Medusa is een langlopende, door de community onderhouden automatiseringsserver voor tv-seriebiliotheken. Het volgt de series die je volgt, monitort Usenet-indexers en torrent-trackers op nieuwe afleveringen, downloadt overeenkomende bestanden via je bestaande downloader, en hernoemt, tagt en verplaatst ze vervolgens naar je bibliotheek — allemaal aangestuurd vanuit een gepolijste web-UI geïnspireerd op SickBeard en SickChill.
Medusa zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat je tv-automatisering 24/7 draait, zodat afleveringen minuten na de release in je bibliotheek verschijnen. Het werkt naadloos samen met Plex, Jellyfin, Emby en het bredere Servarr-ecosysteem, en werkt met vrijwel elke Newznab- en Torznab-indexer via native plugins.
Belangrijkste kenmerken van Medusa
Serie- en afleveringstracking
Voeg series toe van TVDB, TVMaze of IMDb en Medusa controleert elk seizoen op nieuwe afleveringen zodra deze verschijnen op indexers.
Kwaliteitsvoorkeurprofielen
Definieer voorkeuren voor kwaliteit, resolutie, codec en taal per show, zodat de juiste release wint wanneer er meerdere kandidaten verschijnen.
Native indexerondersteuning
Ingebouwde plugins voor Newznab- en Torznab-indexeerders, plus directe ondersteuning voor NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge en rTorrent.
Ondertitel zoeken
Zoekt OpenSubtitles, Addic7ed en Podnapisi naar overeenkomende ondertitels in je voorkeurstalen na elke download.
Nabewerkingsautomatisering
Hernoemt, tagt en verplaatst gedownloade bestanden naar Plex/Jellyfin/Emby-compatibele mapindelingen zonder handmatig sorteren.
Waarom Medusa op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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