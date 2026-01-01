Implementeer Mixpost met één-klik installatie.
Zelf-gehost socialmediaplatform voor planning en beheer, gebouwd als alternatief voor Buffer, Hootsuite en andere commerciële planners.
Kies een VPS-plan voor Mixpost
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mixpost kunt bouwen
Mixpost is een zelfgehost socialmediaplanning- en beheerplatform, gebouwd als een gratis alternatief voor Buffer, Hootsuite en andere commerciële socialmediaplanners. Het stelt bureaus, marketeers en individuele creators in staat om inhoud te plannen, in te plannen en te publiceren via meerdere sociale netwerken vanuit één kalender, zonder kosten per account, postlimieten of analysequota's. De schone web-UI biedt visuele contentplanning, een mediabibliotheek, postsjablonen en platformspecifieke voorbeelden.
Mixpost zelf hosten op je VPS houdt elke post, geplande wachtrij, analysegebeurtenis en verbonden sociaal account binnen je infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan die de prijzen kan wijzigen of API-snelheidslimieten kan opleggen.
Belangrijkste kenmerken van Mixpost
Multiplatformplanning
Plan berichten in naar Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon en meer vanuit een uniforme kalender met een voorbeeldweergave en aanpassing per platform.
Drag-and-drop kalender
Visuele contentkalender met herschikking via slepen en neerzetten, kleurgecodeerde categorieën en bulkacties voor het organiseren van campagnes over meerdere weken.
Mediatheek
Ingebouwde mediabibliotheek met uploadfunctie voor afbeeldingen en video's, automatische formaatdetectie en herbruikbare elementen voor berichten en sjablonen.
Meerdere werkruimtes
Organiseer accounts en campagnes in afzonderlijke werkruimtes met werkruimte-specifieke gebruikersrechten — perfect voor bureaus die veel klanten beheren.
Goedkeuringswerkstromen
Optionele goedkeuringswachtrijen stellen teamleden in staat om conceptberichten op te stellen ter beoordeling voordat deze worden ingepland of gepubliceerd, ter ondersteuning van de workflows van bureauklanten.
REST API
Volledige REST API maakt integraties met externe tools mogelijk — contentgeneratoren, analysedashboards of aangepaste aanmeldingsformulieren die in wachtrijen worden gevoerd.
Waarom Mixpost op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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