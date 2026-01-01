Mixpost is een zelfgehost socialmediaplanning- en beheerplatform, gebouwd als een gratis alternatief voor Buffer, Hootsuite en andere commerciële socialmediaplanners. Het stelt bureaus, marketeers en individuele creators in staat om inhoud te plannen, in te plannen en te publiceren via meerdere sociale netwerken vanuit één kalender, zonder kosten per account, postlimieten of analysequota's. De schone web-UI biedt visuele contentplanning, een mediabibliotheek, postsjablonen en platformspecifieke voorbeelden.

Mixpost zelf hosten op je VPS houdt elke post, geplande wachtrij, analysegebeurtenis en verbonden sociaal account binnen je infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan die de prijzen kan wijzigen of API-snelheidslimieten kan opleggen.