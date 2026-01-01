NSQ is een realtime gedistribueerd berichtenplatform dat oorspronkelijk bij Bitly is gebouwd om miljarden berichten per dag te verwerken. In tegenstelling tot traditionele brokers, draait NSQ als een gedecentraliseerd cluster van kleine daemons — er is geen enkele broker bottleneck, geen master node en geen gedeelde status — zodat producers en consumenten horizontaal kunnen schalen zonder herconfiguratie.

Door NSQ zelf te hosten op jouw eigen VPS blijven grootschalige event streams, telemetrie en asynchrone job pipelines binnen jouw infrastructuur, zonder kosten per bericht en zonder throttling door beheerde services. De gebundelde web admin geeft realtime inzicht in topics, channels en message rates, terwijl de lookupd discovery service de noodzaak voor hardgecodeerde brokeradressen in jouw fleet elimineert.