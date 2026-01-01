Implementeer NSQ met één-klik installatie.
Realtime gedistribueerd berichtenplatform ontworpen voor fouttolerantie en streaming met hoge doorvoer op schaal.
Kies een VPS-plan voor NSQ
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NSQ kunt bouwen
NSQ is een realtime gedistribueerd berichtenplatform dat oorspronkelijk bij Bitly is gebouwd om miljarden berichten per dag te verwerken. In tegenstelling tot traditionele brokers, draait NSQ als een gedecentraliseerd cluster van kleine daemons — er is geen enkele broker bottleneck, geen master node en geen gedeelde status — zodat producers en consumenten horizontaal kunnen schalen zonder herconfiguratie.
Door NSQ zelf te hosten op jouw eigen VPS blijven grootschalige event streams, telemetrie en asynchrone job pipelines binnen jouw infrastructuur, zonder kosten per bericht en zonder throttling door beheerde services. De gebundelde web admin geeft realtime inzicht in topics, channels en message rates, terwijl de lookupd discovery service de noodzaak voor hardgecodeerde brokeradressen in jouw fleet elimineert.
Belangrijkste kenmerken van NSQ
Gedecentraliseerde topologie
Draai nsqd daemons samen met producenten en gebruik nsqlookupd voor detectie — geen single point of failure en geen centrale broker die de doorvoer kan beperken.
Minimaal-één-keer-levering
Persistente berichtenwachtrijen met schijfoverloop garanderen dat berichten overleven bij uitval van afnemers en piekverkeer, zonder gebeurtenissen te verliezen.
Kanaaluitwaaiering
Onderwerpen worden uitgezonden naar meerdere onafhankelijke kanalen, waardoor verschillende consumentengroepen dezelfde gebeurtenisstroom parallel kunnen verwerken zonder coördinatie.
Realtime beheer-UI
Het browsergebaseerde nsqadmin-dashboard toont live berichtensnelheden, diepte per kanaal en statistieken per knooppunt, zodat je problemen met streams kunt oplossen zonder CLI-tools.
HTTP- en TCP-clients
Native clientbibliotheken in Go, Python, Java, Node.js en meer, plus een eenvoudige HTTP-API voor publicatie — integreer vanuit elke taal zonder een aangepast protocol.
Waarom NSQ op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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