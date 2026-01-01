Tinode is een volledig open-source instant messagingplatform dat een complete stack levert — een Go-serverbackend, officiële clients voor web, iOS, Android en desktop, en een gRPC API voor aangepaste integraties. Het ondersteunt één-op-één- en groepsberichten, typaanduidingen, leesbevestigingen, bestandsbijlagen en optionele end-to-end-encryptie, waarmee de functionaliteit van commerciële berichtenplatforms naar infrastructuur die je zelf beheert wordt gebracht.

Tinode zelf hosten op een VPS betekent dat je gesprekken, gebruikersgegevens en bestandsoverdrachten nooit een berichtenplatform van derden bereiken. Gebruik de ingebouwde webclient direct na de implementatie of verbind je eigen mobiele en webapps via de gRPC of REST API.