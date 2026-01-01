Implementeer Tinode met één-klik-installatie.
Open-source instant messagingplatform met mobiele en webclients, realtime chat en ondersteuning voor end-to-end encryptie.
Kies een VPS-plan voor Tinode
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tinode kunt bouwen
Tinode is een volledig open-source instant messagingplatform dat een complete stack levert — een Go-serverbackend, officiële clients voor web, iOS, Android en desktop, en een gRPC API voor aangepaste integraties. Het ondersteunt één-op-één- en groepsberichten, typaanduidingen, leesbevestigingen, bestandsbijlagen en optionele end-to-end-encryptie, waarmee de functionaliteit van commerciële berichtenplatforms naar infrastructuur die je zelf beheert wordt gebracht.
Tinode zelf hosten op een VPS betekent dat je gesprekken, gebruikersgegevens en bestandsoverdrachten nooit een berichtenplatform van derden bereiken. Gebruik de ingebouwde webclient direct na de implementatie of verbind je eigen mobiele en webapps via de gRPC of REST API.
Belangrijkste kenmerken van Tinode
Realtime berichten
Levert directe berichten met typindicatoren, leesbevestigingen en berichtreacties op web-, iOS-, Android- en desktopclients tegelijkertijd.
Groepschats en kanalen
Maak groepsgesprekken met configureerbaar lidmaatschap, rollen en machtigingen voor teams en gemeenschappen van elke omvang.
End-to-end-encryptie
Optionele end-to-end-versleuteling houdt de inhoud van berichten privé — onleesbaar voor de server en elke tussenpersoon, zelfs die van jou.
Bestands- en mediadelen
Deel afbeeldingen, bestanden en bijlagen direct in gesprekken, opgeslagen op je eigen bestandssysteem of een S3-compatibele bucket.
Video- en spraakgesprekken
Ingebouwde WebRTC-ondersteuning maakt video- en spraakoproepen direct binnen de chatinterface mogelijk zonder over te schakelen naar een aparte app.
gRPC en REST-API
Volledige gRPC- en REST API's laten je Tinode-berichten insluiten in aangepaste apps of integreren met bestaande bedrijfsprocessen.
Waarom Tinode op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.