Rundeck is de open source runbook-automatiseringsengine die wordt onderhouden door PagerDuty. Het transformeert operationele scripts, ad-hoc commando's en complexe procedures met meerdere stappen in versiebeheerde taken die iedereen in het team veilig kan uitvoeren vanuit een web-UI, API of chatintegratie — zonder SSH-sleutels of productiegegevens uit te delen.

Door Rundeck zelf te hosten op je eigen VPS houd je taakdefinities, uitvoeringsgeschiedenis en node-inventarissen onder jouw controle. Operations-, support- en on-call engineers krijgen één gecontroleerde plek om implementaties te starten, services opnieuw te starten, sleutels te roteren en incidenten op te lossen — waardoor tribale kennis wordt omgezet in herbruikbare, op permissies gebaseerde automatisering.