Implementeer Rundeck met één klik installatie.
Open source runbook-automatisering die scripts en werkstromen omzet in zelfbedieningsprocessen voor elk team.
Kies een VPS-plan voor Rundeck
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rundeck kunt bouwen
Rundeck is de open source runbook-automatiseringsengine die wordt onderhouden door PagerDuty. Het transformeert operationele scripts, ad-hoc commando's en complexe procedures met meerdere stappen in versiebeheerde taken die iedereen in het team veilig kan uitvoeren vanuit een web-UI, API of chatintegratie — zonder SSH-sleutels of productiegegevens uit te delen.
Door Rundeck zelf te hosten op je eigen VPS houd je taakdefinities, uitvoeringsgeschiedenis en node-inventarissen onder jouw controle. Operations-, support- en on-call engineers krijgen één gecontroleerde plek om implementaties te starten, services opnieuw te starten, sleutels te roteren en incidenten op te lossen — waardoor tribale kennis wordt omgezet in herbruikbare, op permissies gebaseerde automatisering.
Belangrijkste kenmerken van Rundeck
Zelfservicetaken
Verpak scripts en shell-commando's als geparametriseerde taken, zodat niet-engineers veelvoorkomende operationele taken veilig kunnen uitvoeren vanuit een web-UI.
Rolgebaseerde toegang
Gedetailleerde ACL-beleidsregels bepalen wie elke taak, elk project en elke node kan lezen, uitvoeren, bewerken of verwijderen — perfect voor het delegeren van veilige toegang.
Workfloworkestratie
Schakel stappen over honderden externe knooppunten met voorwaardelijke logica, foutafhandelaars en parallelle uitvoering vanuit één workflow.
Audit- en uitvoeringsgeschiedenis
Elke taakuitvoering wordt vastgelegd met volledige uitvoer, parameters en de gebruiker die deze heeft geactiveerd, waardoor je een compleet operationeel auditspoor krijgt.
API en webhooks
Activeer taken vanuit CI/CD-pijplijnen, monitoringwaarschuwingen of chatops met een volledige REST API, webhook-ontvangers en CLI-client.
Plug-in ecosysteem
Breid Rundeck uit met ingebouwde en community-plugins voor AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira en tientallen andere integraties.
Waarom Rundeck op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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