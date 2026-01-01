Implementeer TiddlyWiki met één-klik-installatie.
Open source niet-lineair persoonlijk notitieboek voor het vastleggen, organiseren en delen van informatie op jouw eigen manier.
Kies een VPS-plan voor TiddlyWiki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TiddlyWiki kunt bouwen
TiddlyWiki is een unieke open-source wiki die alles opslaat als individuele eenheden genaamd tiddlers — notities, taken, afbeeldingen, codefragmenten en elk ander stukje informatie. In tegenstelling tot hiërarchische notitiehulpmiddelen, kunnen tiddlers vrijelijk worden gekoppeld, getagd en getranscludeerd, zodat je kennisbank organisch groeit zonder inhoud in mappen of categorieën te forceren.
TiddlyWiki zelf hosten op een VPS houdt je notities en persoonlijke kennisbank volledig privé en toegankelijk vanuit elke browser. Deze implementatie draait TiddlyWiki in servermodus, en biedt synchronisatie tussen meerdere apparaten en permanente opslag ondersteund door een benoemd volume — zodat je tiddlers nooit verloren gaan tussen containerherstarts.
Belangrijkste kenmerken van TiddlyWiki
Non-lineaire notitiestructuur
Tiddlers koppelen en sluiten elkaar vrijelijk in, zodat je een kennisgraaf kunt opbouwen zonder gedwongen te worden tot rigide mappen of hiërarchieën.
Tagging en filtering
Tag elke tiddler en gebruik de krachtige filtertaal om dynamische lijsten, tabellen en weergaven te maken die automatisch worden bijgewerkt wanneer je inhoud toevoegt.
Wikitext en macro's
TiddlyWiki's opmaaktaal ondersteunt transclusie, macro's en aangepaste widgets, zodat je sjablonen en herbruikbare componenten voor je wiki kunt bouwen.
Permanente servermodus
Deze implementatie draait op Node.js en slaat elke wijziging onmiddellijk op schijf op, zodat je notities duurzaam en toegankelijk zijn vanaf elk apparaat met een browser.
Inpluggen ecosysteem
Breid TiddlyWiki uit met plugins voor Markdown-weergave, codesyntaxismarkering, kanbanborden, diagrammen en vele andere functies uit de pluginbibliotheek.
Waarom TiddlyWiki op Hostinger draaien?
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Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
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