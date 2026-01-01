TiddlyWiki is een unieke open-source wiki die alles opslaat als individuele eenheden genaamd tiddlers — notities, taken, afbeeldingen, codefragmenten en elk ander stukje informatie. In tegenstelling tot hiërarchische notitiehulpmiddelen, kunnen tiddlers vrijelijk worden gekoppeld, getagd en getranscludeerd, zodat je kennisbank organisch groeit zonder inhoud in mappen of categorieën te forceren.

TiddlyWiki zelf hosten op een VPS houdt je notities en persoonlijke kennisbank volledig privé en toegankelijk vanuit elke browser. Deze implementatie draait TiddlyWiki in servermodus, en biedt synchronisatie tussen meerdere apparaten en permanente opslag ondersteund door een benoemd volume — zodat je tiddlers nooit verloren gaan tussen containerherstarts.