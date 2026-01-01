Implementeer Squidex met één-klik installatie.
API-first headless CMS met GraphQL en REST API's voor het leveren van content via elk kanaal of elke frontend.
Kies een VPS-plan voor Squidex
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Squidex kunt bouwen
Squidex is een open-source headless CMS dat je content beschikbaar maakt via REST- en GraphQL-API's, waardoor elke frontend — webapps, mobiele apps of server-side systemen — content kan ophalen zonder gebonden te zijn aan een specifieke renderinglaag. Content schema's worden gedefinieerd in de Squidex UI met volledige ondersteuning voor referenties, assets, lokalisatie en validatieregels.
Het zelf hosten van Squidex op je eigen VPS geeft je volledige controle over waar content wordt opgeslagen en wie er toegang toe heeft. In tegenstelling tot SaaS headless CMS-platforms die per API-aanroep of gebruiker kosten in rekening brengen, heeft een zelf-gehoste instantie geen gebruikslimieten en bewaart alle contentgegevens binnen je eigen infrastructuur.
Belangrijkste kenmerken van Squidex
GraphQL en REST-API's
Inhoud opvragen en leveren via zowel GraphQL- als REST-eindpunten, zodat elke frontendstack het kan gebruiken zonder aangepaste adapters.
Flexibele inhoudsschema's
Definieer contenttypen met aangepaste velden, validatieregels, verwijzingen en geneste componenten via de visuele schema-editor.
Activabeheer
Upload, organiseer en transformeer afbeeldingen en bestanden rechtstreeks in Squidex met bewerkingen voor formaat wijzigen en bijsnijden die zijn ingebouwd in de asset-pipeline.
Meertalige content
Modelinhoud met ingebouwde lokalisatieondersteuning, zodat elk veld vertalingen kan bevatten voor elke geconfigureerde landinstelling.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Wijs redacteuren, ontwikkelaars en externe klanten verschillende machtigingsniveaus toe per app, schema of inhoudstype.
Waarom Squidex op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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