Squidex is een open-source headless CMS dat je content beschikbaar maakt via REST- en GraphQL-API's, waardoor elke frontend — webapps, mobiele apps of server-side systemen — content kan ophalen zonder gebonden te zijn aan een specifieke renderinglaag. Content schema's worden gedefinieerd in de Squidex UI met volledige ondersteuning voor referenties, assets, lokalisatie en validatieregels.

Het zelf hosten van Squidex op je eigen VPS geeft je volledige controle over waar content wordt opgeslagen en wie er toegang toe heeft. In tegenstelling tot SaaS headless CMS-platforms die per API-aanroep of gebruiker kosten in rekening brengen, heeft een zelf-gehoste instantie geen gebruikslimieten en bewaart alle contentgegevens binnen je eigen infrastructuur.